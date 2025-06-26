BNB, SOL, TRX, DOGE Coin Geleceği ve Fiyat Tahminleri

Dört köklü kripto para ve altcoin yatırımcılarının önemli kısmının sepetlerinde yer alıyor. Artık ateşken sağlandı ve tarifelerle ilgili belirsizliğin kalkması an meselesi. 9 Temmuz son tarihine ilerlerken biraz önce Reuters ABD’nin AB’ye son teklifini sunduğunu duyurdu. Peki BNB, SOL, TRX ve DOGE fiyat tahminleri ne yönde? Yatırımcıları neler bekliyor?

BNB ve SOL Coin Geleceği

Binance dünyanın hacim bakımından halen en büyük kripto para borsası ve devasa kullanıcı tabanına sahip. Piyasalardaki hareketliliğin artması elbette en büyük borsanın ve onun altcoinin de işine geliyor. Aynı zamanda BNB ağı için önemli teknik yükseltmeler bu ay sonunda gerçekleşecek.

Diğer birçok altcoine göre güçlü kalan BNB 650 dolarlık orta alanın bir altına iniyor bir üstüne çıkıyor. Yazı hazırlandığı sıradaysa 227 gündür oyalandığı eşiği aşmak için çabalıyordu. BTC eğer güçlü kalabilirse ve yarın PCE’de sürpriz görmezsek yeniden 668 dolar test edilebilir. Ancak asıl önemli olan 9 Temmuz tarihine kadar piyasaların tarife anlaşmasıyla gireceği olası hype ortamı ve bu senaryoda hedef 735 dolarlık eşiğin geri alınması. Ardından dört haneli ATH hedefine doğru yoluna devam edebilir.

Ethereum $2,448.19’un alternatifi olarak hayatımıza girse de Solana uzun süredir alternatifleri üretilmeye çalışılan son derece güçlü bir ağ. Tamamlanmış işlem sayısı bu ağda ve özellikle kurumsal DeFi hizmetleri için oldukça müsait. Hız ve makul işlem ücretleri, büyük işlem kapasitesi onun uzun vadede daha büyük zirveler görebileceğini söylüyor. Yine 4 haneli ATH fiyatlarına ulaşabilecek altcoinler arasında SOL Coin örnek verilebilir.

122 dolarda bulunan dibe geriledikten sonra SOL Coin bunun hemen üzerinden toparlandı ve 148 doları hedefliyor. Bunun üzerinde kapanışlarla 155 ve 180 dolar aralığına geri dönülebilir. SOL Coin karakteristik olarak hızlı toparlanabilen güçlü altcoinlerden olduğundan BTC fiyatının sağlam kalabildiği senaryoda hedeflere kolayca ulaşabilir. Nihai hedef 205 ve 228 doların ardından ATH bölgesine hareketin devamı.

TRX ve DOGE Fiyat Tahminleri

Justin Sun son derece tartışmalı bir isim ve yıllar boyu Tron’un bir gün yatırımcılarını dolandırıp herkesi yüz üstünde bırakacağı senaryonun endişesiyle yatırımcılar uykusuz geceler yaşadı. Fakat Sun çöküş döneminde dört ayağının üzerine düşmeyi başardı ve düşüşte enteresan biçimde güçlü kalan altcoinler arasında yer aldı. 0,239 dolar hedefleniyor.

DOGE ilk büyük hype meme coin olma yönüyle yıllar boyu hayatımızda olacak gibi görünüyor. Şimdi 0,18 doları hedefliyor ve 0,142 dolar tabanından başarıyla geri döndü.

Kilit eşiğin geri alınması 0,2 ve 0,24 doların kazanılmasına kapı aralayacak. Makalenin sonuna geldiğimizde Trump dün Çin ile ticaret anlaşmasının imzalandığını (Paris’teki) ve Çin’in dışarı açılacağını söyledi. Hindistan ile bir anlaşma yapmak üzere olduklarından bahsetti.