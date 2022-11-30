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Son Dakika! Avrupa Parlamentosu’ndan Kritik Kripto Para ve FTX Yorumu Geldi!

FTX borsasının iflası ve sonrasında ortaya çıkan olaylar küresel çapta hala manşetleri süslerken, hem ABD'de hem de AB'de regülasyon söylemleri yoğunlaştı. 
12:54
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: < 1 Dakika

FTX borsasının iflası ve sonrasında ortaya çıkan olaylar küresel çapta hala manşetleri süslerken, hem ABD’de hem de AB’de regülasyon söylemleri yoğunlaştı.

Stefan Berger’den Kripto Paralara Destek!

Avrupa Birliği regülasyon  konusunda son zamanlarda somut adımlar atıyor. Son 1 yıldır  Kripto Varlık Piyasalarının Düzenlenmesi (MİCA)   üzerinde çalışan Avrupa Parlamentosu, bugün önemli bir toplantı yaptı. Uzmanlar,  FTX’in iflasının da bu süreçte bazı değişiklikleri ya da önlemleri yasa tasarısının içine dahil edebileceğini iddia ediyordu. Son günlerde Avrupa Parlamentosu’ndaki birçok politikacı,  FTX krizi gibi bir kaosun AB sınırları içinde yaşanmaması için net ve kapsamlı bir regülasyon üzerinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

MiCA başkanı  Stefan Berger, daha önce tasarı için   küresel bir model benimsenmesi gerektiğini dile getirmişti. Yöneticiye göre, MİCA iç kontrol mekanizmaları sağlayarak ve iyi yönetimin kanıtını zorunlu kılarak FTX gibi krizlerin yaşanmasını önleyecek. Berger ayrıca, FTX borsasının başarısızlığının blockchain veya kripto varlıkların kendisinden kaynaklı olmadığını vurguladı.

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