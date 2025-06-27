Ekonomi

Son Dakika: Kripto Paraları Boğan Tarifeler İçin Trump ve Ticaret Bakanı Müjdeyi Verdi

Özet

  • ABD Ticaret Bakanı Lutnick, önümüzdeki hafta içinde çok sayıda anlaşmayı duyuracak.
  • Trump: Hindistan ile bir anlaşma yapmak üzereyiz.
  • Trump: Dün Çin ile anlaşma imzalandı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Anlaşmalar olmayacak ve herkese daha fazla vergi getiriyoruz tarzında bir duyuru olsaydı BTC hızla düşerdi. Ancak anlaşmaların yaklaştığına dair oldukça harika detaylar içeren bir duyuru görmemize rağmen Bitcoin $107,254.55 fiyatı 107.300 doların altında oyalanıyor. Trump ve Lutnick önemli şeyler söyledi.

ABD Tarifeleri Son Dakika

Savaş ve diğer büyük gelişmelerin ortasında uzun süredir tarifelerle alakalı net açıklamalar görmüyorduk. Halbuki Fed Başkanı ve üyeler her konuşmasında tarifelerin getirdiği belirsizlik ve enflasyon üzerinde olası etkilerine dair endişelerinden bahsediyor. Beklenen açıklamalar neyse ki biraz önce geldi ve Trump şunları söyledi;

“ABD Ticaret Temsilcisi Greer meşgul. Herkes anlaşma yapmak istiyor. Dün Çin ile anlaşma imzalandı. Çin’i dışa açmaya başlıyoruz.

Hindistan ile de bir anlaşma yapacağız. Fed’in faiz oranlarını düşürmesi faydalı olur. (Trump, Fed Başkanı Powell hakkında) Bu adamla mücadele etmeliyiz.

Ford ve ABD’de fabrikası olan diğer şirketler çok para kazanacak. Fentanili ülkeye sokan Çin, Meksika ve diğer ülkelere vergi uyguluyoruz.”

Genel anlamda beklenen olumlu şeyler söylese de BTC halen zayıf.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick daha önemli detaylar verdi ve şunları söyledi;

“Avrupa anlaşması kesinleşecek. Karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma için son tarih 9 Temmuz.

B anlaşması konusunda iyimserim. Avrupa, yavaş başlangıcın ardından mükemmel bir iş çıkardı. Daha fazla müzakere yapmak isteyen ülkeler müzakerelere çağrıldı.

Hindistan ile müzakereler son aşamada. Çin, ABD’ye nadir toprak elementleri sağlayacak. 2 gün önce imzalanan Çin anlaşması nadir toprak elementlerini de içeriyor.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Büyük Gelişme: Tarife Savaşında Ateşkes Sinyali ve AB’nin Hamlesi

Son Dakika: 26 Haziran ABD Ekonomi Verileri ve Kripto Paralara Etkisi

Bernstein Bu Hisse İçin 510 Doları (20.278 TL) Hedefliyor

Sıcak Gelişme: Trump Konuşuyor, NATO Açıklaması ve Kripto Paralar

Sıcak Gelişme: Kripto Paraların Beklediği ABD Ekonomi Raporu Yayınlandı

Fed Başkanı Powell ve 24 Haziran Açıklamaları! Kripto Paralar ve Faiz İndirimi

Ray Dalio: Ekonomik Belirsizlik Ortamındayız Gözünüzü Buraya Dikin, Kulağınızı Açın ve Dinleyin

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı BNB, SOL, TRX, DOGE Coin Geleceği ve Fiyat Tahminleri
Bir Sonraki Yazı 2018 BTC Dibini Bilen Analistin WIF Coin Kehaneti Gerçekleşecek Mi?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple Durmuyor: XRP Ledger 35 Eşiğini Geçti
RIPPLE (XRP)
Bitcoin’de İkili Tepe Uyarısı: Büyük Çökmüş mü Bekleniyor?
BITCOIN (BTC)
Kripto Para Piyasasında Volatilite Endişesi: Trump Tarifeleri ve Opsiyonlar Yakın Takipte
Kripto Para
2027’ye Kadar Tek Başına 210 Milyon Bitcoin (BTC) Alacak, Birkaç Yıl İçinde Borsalarda BTC Kalmayabilir
BITCOIN (BTC)
Lost your password?