Son Dakika: Kripto Paraları Boğan Tarifeler İçin Trump ve Ticaret Bakanı Müjdeyi Verdi

Anlaşmalar olmayacak ve herkese daha fazla vergi getiriyoruz tarzında bir duyuru olsaydı BTC hızla düşerdi. Ancak anlaşmaların yaklaştığına dair oldukça harika detaylar içeren bir duyuru görmemize rağmen Bitcoin $107,254.55 fiyatı 107.300 doların altında oyalanıyor. Trump ve Lutnick önemli şeyler söyledi.

ABD Tarifeleri Son Dakika

Savaş ve diğer büyük gelişmelerin ortasında uzun süredir tarifelerle alakalı net açıklamalar görmüyorduk. Halbuki Fed Başkanı ve üyeler her konuşmasında tarifelerin getirdiği belirsizlik ve enflasyon üzerinde olası etkilerine dair endişelerinden bahsediyor. Beklenen açıklamalar neyse ki biraz önce geldi ve Trump şunları söyledi;

“ABD Ticaret Temsilcisi Greer meşgul. Herkes anlaşma yapmak istiyor. Dün Çin ile anlaşma imzalandı. Çin’i dışa açmaya başlıyoruz. Hindistan ile de bir anlaşma yapacağız. Fed’in faiz oranlarını düşürmesi faydalı olur. (Trump, Fed Başkanı Powell hakkında) Bu adamla mücadele etmeliyiz. Ford ve ABD’de fabrikası olan diğer şirketler çok para kazanacak. Fentanili ülkeye sokan Çin, Meksika ve diğer ülkelere vergi uyguluyoruz.”

Genel anlamda beklenen olumlu şeyler söylese de BTC halen zayıf.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick daha önemli detaylar verdi ve şunları söyledi;

“Avrupa anlaşması kesinleşecek. Karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma için son tarih 9 Temmuz. B anlaşması konusunda iyimserim. Avrupa, yavaş başlangıcın ardından mükemmel bir iş çıkardı. Daha fazla müzakere yapmak isteyen ülkeler müzakerelere çağrıldı. Hindistan ile müzakereler son aşamada. Çin, ABD’ye nadir toprak elementleri sağlayacak. 2 gün önce imzalanan Çin anlaşması nadir toprak elementlerini de içeriyor.”