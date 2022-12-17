Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!

CHZ İçin Kritik Dönemeç! Dünya Kupası Biterken Bu Seviye Kırılırsa Düşüş Derinleşebilir!

Dünya kupasının Chiliz adına çok olumlu geçmesi beklenilirken düşüş beklenilenden daha derin oldu. Önünde bulunan destek altcoin için çok kritik.
00:20
17 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chiliz (CHZ) fiyatı önemli bir yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor ancak henüz herhangi bir yükseliş dönüş işareti göstermiyor olabilir. FIFA Dünya Kupası finali 18 Aralık’ta yapılacak ve Dünya Kupası sona erecek. Etkinlikten önce, etkinliğin sponsoru olması ve Chiliz ekosisteminin bir parçası olan çeşitli taraftar token’ları nedeniyle CHZ’nin fiyatında büyük bir artış olduğu yönünde söylentiler vardı. Fifa Dünya Kupası’nın 21 Kasım’da başlamasından bu yana, Chiliz fiyatı %27 oranında düştü.

Chiliz Yükselen Destek Hattından Aşağı Kırıldı

CHZ fiyatı 7 Kasım’dan bu yana düşüş içerisindeydi. Keskin bir düşüş yaşamadan önce 19 Kasım’da daha düşük bir tepe noktası oluşturdu. 7 Aralık’ta, Haziran ayından bu yana yükselen bir destek çizgisini aşağı yönde kırdı. Bu, yukarı yönlü hareketin sona erdiğinin bir işareti olmuş olabilir.

Kırılımdan sonra, Chiliz fiyatı sıçramadan önce 0,132 dolar gibi düşük bir seviyeye ulaştı. Bu da 0,135 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı. Ancak, sıçramanın çoğu önümüzdeki 24 saat içinde reddedildi. 0,135 dolarlık alan 0,085 dolarlık yıllık en düşük seviyeden önceki son destek olduğundan, bunun altındaki bir kırılma düşüş oranını hızlandırabilir.

RSI herhangi bir yükseliş dönüş işareti göstermiyor. Şu anda 50’nin altında ve henüz herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı. Sonuç olarak, günlük zaman dilimindeki grafik incelemeleri düşüş eğiliminde.

Düzeltme Tamamlandı Mı?

Teknik göstergelerde ya da fiyat hareketlerinde havanın tersine döndüğüne dair işaretler olmamasına rağmen, dalga sayısı yükselişin tersine dönmemesi konusunda biraz umut veriyor olabilir.

7 Kasım’dan itibaren ölçüldüğünde, CHZ fiyatının A:C dalgalarının tam olarak 1:1 oranına sahip olduğu bir A-B-C düzeltici yapıyı tamamladığı görülüyor. Hareketin 0,135 dolarlık destek alanında sona ermesi, geçerliliği daha da artırıyor olabilir. Son olarak, 15 Aralık’taki boğa yutan mum çubuğu (yeşil simge) yükseliş durumunu daha da destekliyor olabilir.

Durum doğruysa, CHZ fiyatı yakında yükselişe geçebilir. Öte yandan, 0,135 dolar bölgesinin altında bir günlük kapanış bu yükseliş hipotezini geçersiz kılar.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Milyon Dolarlık Kripto Para Vurgunu! FBI’ın En Çok Aranan On Listesinde!
Analistlerin Kripto Paralarda İşaret Ettiği Metrikte Kırmızı Alarm!
Analistlerin Kripto Paralarda İşaret Ettiği Metrikte Kırmızı Alarm!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Balinalar Uyandı! Bu Kripto Para Biriminde Birikim Çılgınlığı!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Bu Ağ İçin Müjdeli Haberler Üst Üste Geliyor! Yeni Bir Stablecoin Duyuruldu!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Shiba Ekosistemi Yarışa Hazır! Yatırımcılar Bu Yeni Projeye Hazır Olmalı!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!
Dünyaca Ünlü Matematikçiden Bitcoin ve Kripto Yorumu!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
LUNC Yatırımcılarına Kötü Haber! Çok Ciddi Bir Sorun Var!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022