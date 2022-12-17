Dünya kupasının Chiliz adına çok olumlu geçmesi beklenilirken düşüş beklenilenden daha derin oldu. Önünde bulunan destek altcoin için çok kritik.

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Chiliz (CHZ) fiyatı önemli bir yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor ancak henüz herhangi bir yükseliş dönüş işareti göstermiyor olabilir. FIFA Dünya Kupası finali 18 Aralık’ta yapılacak ve Dünya Kupası sona erecek. Etkinlikten önce, etkinliğin sponsoru olması ve Chiliz ekosisteminin bir parçası olan çeşitli taraftar token’ları nedeniyle CHZ’nin fiyatında büyük bir artış olduğu yönünde söylentiler vardı. Fifa Dünya Kupası’nın 21 Kasım’da başlamasından bu yana, Chiliz fiyatı %27 oranında düştü.

Chiliz Yükselen Destek Hattından Aşağı Kırıldı

CHZ fiyatı 7 Kasım’dan bu yana düşüş içerisindeydi. Keskin bir düşüş yaşamadan önce 19 Kasım’da daha düşük bir tepe noktası oluşturdu. 7 Aralık’ta, Haziran ayından bu yana yükselen bir destek çizgisini aşağı yönde kırdı. Bu, yukarı yönlü hareketin sona erdiğinin bir işareti olmuş olabilir.

Kırılımdan sonra, Chiliz fiyatı sıçramadan önce 0,132 dolar gibi düşük bir seviyeye ulaştı. Bu da 0,135 dolarlık yatay alanı destek olarak doğruladı. Ancak, sıçramanın çoğu önümüzdeki 24 saat içinde reddedildi. 0,135 dolarlık alan 0,085 dolarlık yıllık en düşük seviyeden önceki son destek olduğundan, bunun altındaki bir kırılma düşüş oranını hızlandırabilir.

RSI herhangi bir yükseliş dönüş işareti göstermiyor. Şu anda 50’nin altında ve henüz herhangi bir yükseliş sapması yaratmadı. Sonuç olarak, günlük zaman dilimindeki grafik incelemeleri düşüş eğiliminde.

Düzeltme Tamamlandı Mı?

Teknik göstergelerde ya da fiyat hareketlerinde havanın tersine döndüğüne dair işaretler olmamasına rağmen, dalga sayısı yükselişin tersine dönmemesi konusunda biraz umut veriyor olabilir.

7 Kasım’dan itibaren ölçüldüğünde, CHZ fiyatının A:C dalgalarının tam olarak 1:1 oranına sahip olduğu bir A-B-C düzeltici yapıyı tamamladığı görülüyor. Hareketin 0,135 dolarlık destek alanında sona ermesi, geçerliliği daha da artırıyor olabilir. Son olarak, 15 Aralık’taki boğa yutan mum çubuğu (yeşil simge) yükseliş durumunu daha da destekliyor olabilir.

Durum doğruysa, CHZ fiyatı yakında yükselişe geçebilir. Öte yandan, 0,135 dolar bölgesinin altında bir günlük kapanış bu yükseliş hipotezini geçersiz kılar.

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