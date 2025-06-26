Sıcak Gelişme: Fed Üyeleri Faiz İndirimleriyle İlgili Kilit Tarihe İşaret Ediyor

26 Haziran Perşembe günü kripto paralar için neredeyse yatay devam ediyor ve bugün önemli veriler açıklandı. GSYİH verisinin beklenti altında gelmesi ekonomi için Fed’in faiz indirimlerini daha fazla ağırdan almaması gerektiğini söylüyor. Fed üyeleri de artık indirimlerle ilgili konuşmaya başladı ve yazı hazırlandığı sırada 3 Fed üyesi açıklamalar yapıyor.

Fed Açıklamaları ve Faiz İndirimi

Geçtiğimiz günlerde 3 Fed üyesi Temmuz ayında indirim yapılabileceğinden bahsetti. Bunun için piyasaların yeni sürprizlerle karşılaşmaması gerek. Örneğin İran gerilimi büyük bir riskti veya tarifelerin bazı ülkelerin ABD ile ticari ilişkilerini durdurması riski halen devam eden bir potansiyel. 9 Temmuz son tarihi yaklaşırken artık tarife anlaşmalarını, geciken bu anlaşmaları görmeye başlamalıyız.

Goolsbee’nin devam eden açıklamalarında dikkat çeken detaylar şunlardı;

“Fed, enflasyonda artış olmayacağına ve olursa da geçici olacağına dair netlik görmeye ihtiyaç duyuyor. Son enflasyon rakamları konusunda iyimserim, ancak Fed’in özellikle 9 Temmuz’daki gümrük vergileri gibi yaklaşan son tarihler göz önüne alındığında, emin olması gerekiyor. Gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde sadece sınırlı bir etkisi olması muhtemel. Trump’ın Powell’ın yerine geçecek ismi erken açıklaması, Federal Açık Piyasa Komitesi üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak.”

Fed’den Barkin de henüz karar vermek için zaman olduğunu söylüyor;

“Belirsizlik ortamında Fed’in verileri değerlendirmek için zamanı var. : Fed’in politikası ekonominin gidebileceği yön için uygun konumda. Fed, istihdam ve enflasyon hedefleri konusunda risklerle karşı karşıya. Gümrük vergilerinin nasıl sonuçlanacağı konusunda hala çok fazla belirsizlik var. Ticaret politikasının oturması uzun zaman alacaktır.”

Daly tarafından yapılan açıklamalardaysa faiz indirimi için umut verici döneme yaklaşıldığından bahsediliyor. Burada dikkat çekilen şey ise gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı olacağı beklentisi. Birçok Fed üyesi bunu söylese de faizleri güncel enflasyonun çok üzerinde tutmaya devam ediyor. Belki de Fed yıl sonunda 50bp indirimle süreci başlatır ve kripto paralardaki yükseliş için daha güçlü bir tetikleyici görürü. Fed üyesi Hammack ise devam eden açıklamalarında piyasalardan bahsetmiyor.