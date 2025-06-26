Son Dakika: 26 Haziran ABD Ekonomi Verileri ve Kripto Paralara Etkisi

Yarın gelecek PCE verisi öncesinde kripto para yatırımcıları için heyecan dorukta. Fed üyeleri artık faiz indirimlerinden bahsetmeye başladı. BTC ise yazı hazırlandığı sırada 107 bin dolarun üzerinde alıcı buluyor. Altcoinlerde zayıflık sürse de Temmuz ayında belirsizliğin azalması ve bunun kripto paraları desteklemesi mümkün. Peki bugün gelen verileri nasıl değerlendirmeliyiz?

ABD Verileri ve Kripto Paralar

Trump, Powell üzerindeki baskısını artırıyor ve 3 üye birkaç gündür faiz indirimlerine doğru ilerlediğimizi açıkladı. ABD ve İran önümüzdeki hafta toplantı yapacak. Burada savaşın tekrar canlanmayacağına dair net mesajların verilmesi durumunda kripto için daha fazla yükseliş mümkün olabilir. ABD’nin süreci hızla ateşkese çevirmesi bize ekonomi politikasını sekteye uğratmak istemediğini söylüyor ve bu faiz indirimleri için önemli.

Biraz önce GSYİH dahil birçok veri açıklandı ve detayları şöyle;

ABD İlk İşsizlik Başvuruları Açıklanan: 236K (Beklenti: 243,2K Önceki: 245K)

ABD GSYİH Çeyreklik Açıklanan: -0,5% (Beklenti ve Önceki: -0,2%)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü Veri) Açıklanan: %16,4 (Beklenti: 8,5% Önceki: -6,3%)

Yukarıda gördüğünüz üzere Eylül ayı için faiz indirimi neredeyse kesinleşmiş durumda. Çeyreklik bazda GSYİH daralması Fed’i endişelendirmeli ve yarınki PCE verisine bağlı olarak Fed üyelerinin baskın görüşünün daha net biçimde ortaya konması mümkün. Yaklaşık 35 gün sonra Fed yeni faiz kararını açıklayacak ve eğer bu süreçte tarifelerle alakalı belirsizlik ortadan kalkar, Temmuz başında hızlı anlaşmalar görürsek indirimlerin erkene alınması ihtimali de fiyatlanabilir.