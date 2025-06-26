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Dev Kripto Para Borsası Yatırımcıların Favori 2 Altcoin’i İçin Uyardı: Pusudalar

Özet

  • Coinbase, Base ağında işlem gören cbADA ve cbLTC için resmi sözleşme adreslerini yayımlayarak yatırımcıları uyardı.
  • Borsa, yatırımcıların sahte altcoin'lere karşı uyanık olmasını istedi.
  • Sarılmış varlıkların likiditesi 3 milyar doları aşarken Coinbase 1:1 rezerv güvencesi verdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, 26 Haziran 2025’te Base Layer-2 ağında başlatılan sarılmış cbADA ve cbLTC coin’leri nedeniyle altcoin Cardano $0.564554 (ADA) ve Litecoin $85.16 (LTC) sahiplerine resmi bir uyarı yayımladı. Borsa, her coin için 1:1 rezerv tuttuğunu bildirerek güvence verdi. Bununla birlikte, sahte sözleşme adreslerinin dolaşımda olabileceği konusunda uyardı. Yatırımcılara yalnızca duyuruda verilen resmi sözleşme adresleriyle işlem yapmaları çağrısı yapıldı. Uyarı, yeni coin’lerin Base’e hızla likidite taşıdığı saatlerde geldi.

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Coinbase’in Altcoin’ler İçin Yaptığı UyarıBase Ekosistemindeki Son Yenilikler

Coinbase’in Altcoin’ler İçin Yaptığı Uyarı

Coinbase duyurusunda Base explorer bağlantıları üzerinden cbADA ve cbLTC’nin resmi sözleşme adreslerini paylaştı ve “sahte coin” riskini açıkça adlandırdı. Şirket, transfer öncesinde adres dizilimini iki kez kontrol etmenin, belirsiz sözleşme bağlantılardan kaçınmanın hayati olduğunu belirtti.

Coinbase – Altcoin Litecoin ve Cardano Uyarısı

Verilere göre ağda şimdiden 11 bin 300’ün üzerinde fazla sarılmış LTC ve 2.9 milyon sarılmış ADA coin dolaşımda. Toplam kilitli değer 3 milyar dolara ulaştı. Hızla büyüyen havuzlar dolandırıcıların sahte coin satarak likiditeyi emme planlarına zemin hazırlıyor. Coinbase, yatırımcıların yüksek getiri vaadine kapılmadan önce sözleşme kodunu doğrudan kontrol etmelerini istedi.

Borsa, modelin önceki sürümlerinde Bitcoin $107,254.55, Ethereum $2,448.19, XRP ve Dogecoin $0.161661’de aynı yöntemin sorunsuz çalıştığını hatırlattı. Yine de “önce doğrula, sonra imzala” prensibinin Blockchain içi güvenliğin vazgeçilmezi olduğu yinelendi. Zira yatırımcı hataları akıllı sözleşmelerde geri alınamıyor.

Base Ekosistemindeki Son Yenilikler

cbADA ve cbLTC, Base üzerindeki merkeziyetsiz uygulamalarda teminat, getiri madenciliği ve ödemelerde kullanılabiliyor. Böylece ADA ve LTC coin sahipleri varlıklarını satmadan Base tabanlı protokollerin ödül mekanizmalarına katılım sağlayabiliyor. Coinbase cüzdanı köprü işlemlerini tek tıkla tamamlayacak şekilde güncellendi.

Aynı duyuruda Solana tabanlı Wormhole (W) altcoin’i için listeleme hazırlığı, Render (RENDER) ile Ethena (ENA) altcoin’lerinin Almanya’da alım satıma açılması ve Newton (NEWT) ile Sonic (S) altcoin’lerinin küresel listeye eklenmesi yer aldı. Coinbase, Base’in varlık çeşitliliğiyle hacmi genişletmeyi hedeflediğini ekledi.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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