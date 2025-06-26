Görmezden Gelinen Altcoin İçin Kritik Süreç Başladı: Onay İhtimalinin Yüksek Olması Fiyatı Hareketlendirdi

Cboe BZX Borsası, Canary PENGU ETF’sini listelemek için 25 Haziran 2025 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Form 19b-4 sundu. Orta ölçekli Solana tabanlı altcoin Pudgy Penguins (PENGU) odaklı fon portföyünün yüzde 80-95’ini PENGU coin’e, yüzde 5-15’ini Pudgy Penguins NFT’lerine ayıracak. İşlemlerin sorunsuz yürüyebilmesi için ek olarak SOL coin tutulacak. Mart ayının ortasında Canary Capital Form S-1 başvurusu yapmıştı. Başvurunun açıklanmasıyla birlikte PENGU Çarşamba günü yüzde 2 yükselerek 0,009732 dolara çıktı.

Canary PENGU ETF Başvurusunda Gözler SEC’te

Form 19b-4, fon paylarının borsada geleneksel menkul kıymetler gibi alınıp satılabilmesi için kural değişikliği talep edildi. Belgede, PENGU coin‘in net değerinin her işlem gününde hesaplanacağı, yaratım-itfa sürecinin yetkili katılımcılar aracılığıyla yürütüleceği ve düşük gecikmeli veri akışıyla yatırımcının bilgilendirileceği vurgulandı. Fon toplam varlıklarının kalan kısmını Solana ile sınırlı sayıda ek kripto para tutarak işlem esnekliğini korunması hedefleniyor. Ayrıca Solana işlemlerinin masraflarını karşılamak üzere sınırlı SOL coin bakiyesi tutulacağı not düşüldü.

SEC, başvuruyu Federal Kayıt’ta yayımladıktan sonra ilk etapta 45 günlük bir inceleme süresi uyguluyor. Gerektiğinde karar tarihini toplamda 240 güne kadar erteleyebiliyor. Canary Capital, Başkan Donald Trump’ın kripto paralarda liderlik vizyonuna atıf yaparak düzenleyici şeffaflık talebine yanıt verdiklerini belirtti ve fonun saklama ile denetim prosedürlerini ayrıntılı şekilde sunuldu.

PENGU Coin’i Hareketlendirdi

ETF analisti Eric Balchunas, Solana odaklı ETF’lerin önceki örneklerine bakarak onay olasılığını “yüksek” gördüğünü aktardı. Balchunas, fonun benzersiz NFT bileşeninin SEC incelemesini ilginç kılacağını da ekledi. PENGU’nun tam seyreltilmiş değeri 745 milyon dolar, son 24 saatlik işlem hacmi ise 124 milyon dolar düzeyinde. Bu büyüklük fonun yaratım-itfa mekanizmasını desteklerken, kurumsal portföylerin memecoin piyasasına girişini kolaylaştırabilir. Bu şekilde işlem derinliğinin artırılması mümkün görünüyor.

PENGU coin şu anda Binance, Coinbase, Kraken gibi merkezi ve önde gelen merkeziyetsiz borsalarda işlem görüyor. Blockchain içi veriler büyük cüzdanların NFT koleksiyonuna paralel PENGU coin biriktirdiğini gösteriyor. ETF’in devreye alınması halinde bireysel yatırımcılar aracı kurum hesapları üzerinden PENGU yatırımı sağlayabilecek. Uzmanlar bu erişimin fiyat oynaklığını zaman içinde azaltabileceğini düşünüyor. Likidite merkezlerinin genişlemesi yüksek hacimli işlemlerde kaymayı da sınırlayabilir.