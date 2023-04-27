Kral kripto para birimi yaralarını kapatıyor ancak dünkü düşüş hızında değil. Peki bugün gelen veriler ne anlama geliyor?

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Kral kripto para birimi dün gelen yüklü satışların ardından yaşadığı kayıpları aynı hızda olmasa da siliyor. Sosyal medyadaki yanlış bilginin aksine MTGOX konusunda dolaşıma giren yanlış haberden önce fiyat hızla düşmeye zaten başlamıştı ve milyarlarca dolarlık satışlar (haber yalan olsa da) gerçekti. Peki bugün gelen verileri nasıl yorumlamalıyız.

Bugün Açıklanan Önemli Veriler

Pazar günü duyurduğumuz kritik gelişmelerin bir kısmı bugündü. Özellikle kişisel tüketim giderleri yakından takip ediliyordu. Veriler o kadar kötü değil ancak enflasyondaki soğumayı bir nebze baltalayacak cinstendi. Fed daha fazla sıkılaşma için kolları sıvamışken bu verilerin beklenti altı gelmesi gerekiyordu.

Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri ilk çeyrek için beklentinin 0,3 puan üstünde geldi.

İşsizlik Sigortası Başvuruları beklenti ve önceki rakamlara yakın açıklandı.

İlk Çeyrek GSYİH beklenti olan %2 seviyesinin altında %1,1 olarak açıklandı ki bu ekonomideki soğumanın devam ettiğini gösteriyordu.

Askıdaki Konut Satışları da ekonomideki soğumayı destekliyor.

Tüketim Giderleri de beklenti dahilinde gelseydi önümüzdeki toplantıda Fed’in tavanı ilan edeceğine dair beklentinin güçlendiğini görebilirdik. Ancak şimdilik yol uzamış gibi görünüyor.

Fed Toplantısı Beklentiler

Makro veriler kripto paraların hızlı yükselişi için gerekli zemini oluşturmasa da son spekülatif düşüşün ardından zararına satış yapan yatırımcılar fiyat 29.000 bandında tutundukça oyuna geri dönebilir. Finans yorumcusu Tedtalksmacro bugün ABD büyüme verilerine dikkat çekti ve düşüşün hızına odaklandı. Europac’ın baş ekonomisti ve küresel stratejisti Peter Schiff, enflasyonun önümüzdeki hafta faiz oranlarındaki bir sonraki değişikliklere karar verecek olan Federal Rezerv’in elinde kalacağını öngördü.

“Bugünkü %1,1’lik 1. çeyrek GSYH büyümesi, enflasyon güçlenirken ekonominin zayıfladığını teyit ediyor. Fed enflasyona karşı verdiği savaşı çoktan kaybetti. Enflasyon kazandı ve ABD ekonomisi kaybetti. Fed’in bir sonraki hamlesi daha da fazla enflasyon yaratarak ekonomiyi ‘kurtarmak’ olacak.”

CME Group’un FedWatch aracına göre, Mayıs ayında %0,25’lik bir faiz artırımına ilişkin piyasa beklentileri bugün gelen verilerin ardından hafta başına kıyasla değişmedi ve olasılıklar %85’te kaldı.

Önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda muhtemelen 25bp faiz artışı göreceğiz ancak en kritik bölüm Powell’ın konuşması olacak. Fed her toplantıda artık faiz tavanına daha da yaklaşıyor. Haziran toplantısı için verilere bağlı olarak tavan ilan edebilecekleri tarzında bir açıklama görürsek bu kripto paralar için pozitif olacaktır.