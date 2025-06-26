Yapay Zekadan Tapuda XRP Hesabı: Ortalama 192 Bin Adet Coin Yeterli

ABD Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA), mortgage başvurularında kripto paraların teminat olarak gösterilmesine onay verdi. Düzenleme kripto paraların geleneksel finans sistemine entegrasyonunda kritik bir eşik sayılıyor. XRP fiyatı 2,19 dolar seviyesinde seyrederken, 420 bin dolarlık ortalama bir ABD evi için yaklaşık 192 bin adet XRP gerekiyor. Yüzde 20 peşinat düşünenler ise 38 bin 400 adet XRP’lik bakiye göstermekle yetinebiliyor.

ABD’li FHFA Kripto Parayı Resmi Olarak Tanıdı

Yeni kural kripto para hesaplarının hisseler, tahviller ve nakit gibi geleneksel varlıklarla aynı tabloda beyan edilmesine imkan tanıyor. Başvuru sahipleri cüzdan bakiyelerini güvenilir borsa fiyatlarıyla belgeleyerek kredi değerliliğini güçlendirebilecek. FHFA, değerin volatilitesine karşı güncel fiyat dökümleri istemeyi planlıyor. Bu yaklaşım hem borç verenin hem borçlunun riskini azaltmayı hedefliyor.

Yapay zeka modeli ChatGPT‘nin yaptığı hesaplamaya göre XRP yatırımcısı için rakamlar dikkat çekici. Tam bedel ödemek isteyenlerin 192 bin adet XRP biriktirmesi gerekirken, klasik yüzde 20 peşinat senaryosunda 38 bin 400 adet XRP’lik bir portföy çoğu bölgede kredi onayı için yeterli olacak. Fiyat dalgalanması nedeniyle istenen coin adedi gün içinde bile değişebilir. Bu yüzden başvuru sırasında anlık değer belgesi zorunlu.

XRP ile Konut Alımının Maliyet Tablosu Netleşti

FHFA kararı, uluslararası pazarlarda halihazırda başlayan kripto para–emlak entegrasyonunu hızlandırıyor. Japonya merkezli Open House Group, Tokyo ve Osaka’daki gayrimenkul satışlarında XRP, Bitcoin $107,254.55 ve Ethereum $2,448.19’un yanı sıra Solana ile Dogecoin $0.161661 ödemelerini kabul ediyor. Ödeme mobil cüzdandan satıcıya saniyeler içinde aktarılırken, yüksek banka masrafları ve sınır ötesi para transferi süreleri ortadan kalkıyor.

Benzer bir model Dubai’de de gelişiyor. Emlak projeleri tapu haklarını XRP Ledger üzerinde tokenize ederek alım-satım sürecini Blockchain‘e taşıyor. Tokenizasyon mülkiyet kaydını değiştirilmez deftere yazıyor ve uluslararası yatırımcıların aracısız takas yapmasına olanak veriyor. Uzmanlar küresel örnekler birleştiğinde FHFA düzenlemesinin kripto parayı gayrimenkul finansmanında kalıcı bir seçenek haline getireceğini öngörüyor.