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  •   “Ocak Etkisi”nden Arınan Bitcoin Yatırım Tröstü GBTC Yaptığı Ralli İle Borsada Fark Attı!

“Ocak Etkisi”nden Arınan Bitcoin Yatırım Tröstü GBTC Yaptığı Ralli İle Borsada Fark Attı!

Özet

  • GBTC'nin spot ETF'e dönüşümüne yeşil ışık yakılma ihtimalinin artması Bitcoin yatırım tröstü hızla değer kazandı.
  • GBTC hisseleri 2023'ün başından bu yana %220 artışla 26,79 dolara yükseldi.
  • GBTC, yılın en iyi performans gösteren S&P 500 hissesi Nvidia'nın %198'lik performansını geride bıraktı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
13:10
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Grayscale Investment’ı Bitcoin (BTC) yatırım tröstü Grayscale Bitcoin Investment Trust‘ın (GBTC) hisseleri, kripto paralar ve kripto paralara komşu piyasalarda büyük düşüşlerin görüldüğü bu yılın Ocak ayının başında yatırım yapan aykırı yatırımcıları büyük oranda ödüllendirdi. Güncel verilerle GBTC’nin hissesi yılın ilk gününden bu yana yüzde 220 yükseldi. Yılın en iyi performans gösteren S&P 500 hissesi Nvidia (NVDA) ise aynı zaman diliminde yüzde 198 artışla GBTC’nin performansının altında performans gösterdi.

GBTC’nin Hisseleri Yüzde 220 Yükseldi

TradingView’in sağladığı verilere göre GBTC‘nin hisseleri yılın ilk gününden bu yana yüzde 220 artışla 26,79 dolara yükseldi. Bu arada, en iyi performans gösteren S&P 500 hissesi olan NVDA aynı zaman diliminde yüzde 198 artarken, endeks bir bütün olarak yüzde 9’luk kazanç kaydetti. Bitcoin yılın ilk gününden bu yana değerini ikiye katlayarak 35 bin dolara ulaşırken, devlet tahvilleri gibi geleneksel sabit gelirli araçlar çöktü.

GBTC’nin üstün performansı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Grayscale Bitcoin Trust’ın Bitcoin’e yatırım yapılmasına olanak tanıyan açık uçlu bir borsa yatırım fonuna (ETF) dönüştürülmesine yeşil ışık yakacağı umutlarının artmasıyla gerçekleşti. İyimserlik, GBTC hisselerinin tröstün net varlık değerine (NAV) göre iskontosunun bu yıl yüzde 46’dan yüzde 13’e düştüğünü ve yatırımcıların GBTC hisselerini satın alırken aynı zamanda spot/vadeli işlem piyasasında BTC satarak aşağı yönlü riskten korunduğunu gördü. Tröstün spot Bitcoin ETF’sine dönüştürülmesine yeşil ışık yakılmasıyla piyasa yapıcılar fiyatı NAV’a geri döndürecek.

Marex Solutions dijital varlıklar eş başkanı Ilan Solot, “GBTC yatırımcısına vermeye devam eden bir hediye gibi. Badeli işlemlere karşı oynayarak iskontonun düşmesini sağlayanları (bu listedeki birçok kişiyi) tebrik ediyorum” dedi. Uzmanlara göre GBTC iskontosundaki düşüşten kar etmeyi amaçlayan iki ayaklı yatırım stratejisi, yatırımcıların bu yılın başında Bitcoin’deki kazançları sınırlandırmış olabilir.

SEC‘in ETF’ye dönüşümü onaylama ihtimalinin artmasıyla iskonto hızla düşerken, yatırımcılar BTC vadeli işlemlerdeki short (açığa satış) ayağı da dahil olmak üzere stratejiyi gevşeterek kripto parayı çevreleyen yükseliş baskılarını güçlendirmeye başladılar. Two Prime Digital Assets’in yönetici ortağı Alexander S. Blume, GBTC’nin spot Bitcoin ETF’sine dönüşümünün onayının giderek daha olası görmesiyle, yatırımcılar piyasa yapıcıların işlem görmeye başlar başlamaz fiyatı NAV’a geri getireceğini biliyor. Blume’a göre bu yatırım aracı yatırımcılar için NAV değerine doğru normalleştikçe, BTC’deki short baskısının azalması ve BTC’nin spot fiyatı üzerindeki yukarı yönlü baskıyı desteklemesi bekleniyor.

Spot Bitcoin ETF’si İle Karşılaşılacak Tehlike: Short Baskısı

Bitcoin’in fiyatı, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın spot Bitcoin ETF ticker’ını IBTC’nin takas kurumu DTCC’nin web sitesinde listelenmesi de dahil olmak üzere olumlu spot Bitcoin ETF’si söylentileri sayesinde iki haftadan kısa bir süre içinde yüzde 28 artışla 35 bin doların üzerine çıkarak sın 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

SEC’in önümüzdeki yılın başında birden fazla spot Bitcoin ETF’sine onay vermesi bekleniyor. ETF’lerin onaylanmasının ardından BTC’nin 50 bin dolar ve üzerine çıkacağı yönünde görüş birliği olsa da, kimi uzman finansallaşmanın piyasaya ek satış baskısı da getirebileceği ihtimaline dikkat çekerek uyarıyor. Bu noktada Blum ayrıca yaptığı “ETF’ler aynı zamanda daha fazla kurumsal katılımcının enstrümanı açığa satmasına olanak tanıyacak. Bunun piyasayı nasıl etkileyeceği belli değil.” eklemesiyle bu konuda uyardı.

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