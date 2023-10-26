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  •   Solana ve Bu 2 Altcoin’de Dump Alarmı! Binance, Coinbase ve Çeşitli Cüzdanlara 19 Milyon Dolarlık Transfer

Solana ve Bu 2 Altcoin’de Dump Alarmı! Binance, Coinbase ve Çeşitli Cüzdanlara 19 Milyon Dolarlık Transfer

Özet

  • Kripto borsası FTX'in Solana (SOL) ve 3 altcoin'de toplam $19 milyonu çeşitli cüzdan adreslerine taşıdığı açıklandı.
  • Bu tutarın içinde Binance ve Coinbase gibi merkezi kripto borsalarının cüzdanlarına yapılan transferler de var.
  • FTX'nin bu işlemleri gerçekleştirdiği CryptoQuant tarafından doğrulandı.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
12:48
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Güncel zincir üzeri verilere göre iflas eden kripto para borsası FTX‘in doğrudan soğuk cüzdan adresleriyle bağlantılı cüzdanları kontrol eden yeni yöneti, bugün erken saatlerde Solana (SOL) dahil 3 altcoin başta Binance olmak üzere çeşitli kripto para borsaları ve cüzdan adreslerine taşıdı.

Binance, Coinbase ve Çeşitli Cüzdan Adreslerine 19 Milyon Dolarlık Transfer

Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, mevcut fiyatlarla 15 milyon dolar değerinde yaklaşık 470 bin adet SOL farklı cüzdan adreslerine taşındığını bildirdi. Şirket, merkezi kripto para borsalarına (CEX’ler) atıfta bulunarak “SOL’lerin bir kısmı Binance gibi CEX’lere gönderildi” dedi.

Ethereum tabanlı FTX bağlantılı bir cüzdan adresinden 11 bin adet Compound (COMP) dahil olmak üzere 2.5 milyon dolar değerinde çeşitli token’leri kripto para borsası Binance’e taşındı. Peckshield, gerçekletirilen bir başak transferde ise 2.5 milyon dolar değerinde bin 395 Ethereum‘un (ETH) ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘e aktardığını belirtti.

CryptoQuant Tüm İşlemleri Doğruladı

Önde gelen zincir üzeri analiz şirketi CryptoQuant, PeckShield’ın dikkat çektiği FTX’in soğuk cüzdan adreslerinden çeşitli cüzdan adreslerine ve merkezi kripto para borsalarına gerçekleştirilen işlemleri doğruladı. Soğuk cüzdan, bir kripto para borsasında veya çevrimiçi olarak tutulan sıcak cüzdanın aksine, internete bağlı olmayan çevrimdışı bir cüzdan anlamına gelmektedir.

Cüzdanları kontrol eden FTX’in mevcut yönetimi geçtiğimiz birkaç hafta içinde birkaç işlem daha gerçekleştirmişti. Çarşamba günü, 8 milyon dolarlık token dilimi birkaç işlemle Binance borsasına taşındı. Yönetim ayrıca ayın başında yılda en az 9 milyon dolar değerinde ödül kazandıracak bir pozisyon olan 122 milyon dolarlık SOL ve 30 milyon dolarlık ETH stake etti.

Kripto medya kuruluşu CoinDesk’in geçen yıl FTX’in bilançosunun durumuna ilişkin ifşası sonrası kripto para borsası zor durumda kalmıştı. İfşa üzerine kullanıcılardan gelen yoğun para çekmek işlemleri sonrası kripto para borsası ayakta kalamayarak çöktü. FTX’in iflas sürecinin başlamasının ardından yeni CEO John J. Ray III şirketteki mali kontrolleri eleştirmişti.

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