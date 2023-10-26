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12. Kalkınma Planı Tarih Verdi! E-Türk Lirası Bu Tarihte Geliyor!

Özet

  • Türkiye'nin 12'nci Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
  • Plan, 2024-2028 dönemini kapsıyor ve ekonomide yol haritası sunuyor.
  • Plana göre E-Türk lirası diğer bir deyişle Dijital Türk Lirası 2028 yılında kullanıma sunulacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:25
26 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12’nci Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Ekonomide yol haritası olacak 12’nci Kalkınma Planı’nda E-Türk lirası diğer bir deyişle Dijital Türk lirasının kullanıma sunulacağı tarih açıklandı.

12’nci Kalkınma Planı’nda Öne Çıkanlar

12’nci Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu‘nda kabul edildi. Ekonomide yol haritası olacak 12’nci Kalkınma Programı yasalaşmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kalkınma Planı, ‘istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi’, ‘yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim’, ‘nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum’, ‘afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre’ ve ‘adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim’ olmak üzere beş ana başlıktan oluşuyor.

2024-2028 yıllarını kapsayan 12’nci Kalkınma Planı’nda enflasyon ve para politikasında uygulanacak politika ve tedbirler de belli oldu. Plana göre, mali disiplin gözetilerek yönetilen fiyatlar geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde belirlenecek. Ekonomik dengeleri bozan ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülürken, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak.

12’nci Kalkınma Planı’na göre, 2028 yılı enflasyonu yüzde 4,7 olarak hedeflendi. Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 oranında gerçekleşmesi, dönem sonunda cari GSYH’nin 1 trilyon 589 milyar dolara, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması öngörüldü. Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5’e gerilemesi hedeflendi.

Plan döneminde ihracatın 375.4 milyar dolara, ithalatın ise 481.4 milyar dolara çıkarılması, turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının milli gelire oranının dönem sonunda yüzde 0,2 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Plana Göre Dijital Türk Lirası 2028’de Kullanıma Sunulacak

Öte yandan 12’nci Kalkınma Planı’nda Dijital Türk lirasının kullanıma sunulacağı tarih de açıklandı. Plana göre Dijital Türk lirası 2028 yılında fiziksel parayla birlikte kullanılma sunulacak. Dijital Türk lirası tüm ekonomik, sosyal ve toplumsal boyutlarıyla geliştirilerek tedavüldeki tek para haline gelecek. Finans sektörü 2053’e giden süreçte teknoloji ihraç eder konumda olacak.

Plan dönemi boyunca karbon ayak izinin sıfırlanmasına yönelik yeşil teknolojik yatırımcılara finansman sağlanacak ve Türkiye küresel yeşil finansta öncü ülkelerden biri haline gelecek. İstanbul Finans Merkezi‘nin (IFM) öncülüğünde finansal teknolojilerin gelişimi sağlanarak fintek faaliyetlerinin ölçek ve etkinliğinde Türkiye dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alacak.

Plana göre 2053 Türkiye’sinde özel sektör yatırımlarının ağırlıkla sermaye piyasalarıca fonlandığı, kitle fonlama platformlarının yayınlaştığı ve derinleştiği bir sermaye piyasası faaliyet gösterecek ve özkaynak ağırlıklı fonlamaya öncelik verilecek. Sermaye piyasalarının derinleşmesi ile birlikte borsada islem gören şirketler milli gelir seviyesi büyüklüğünün üzerinde bir piyasa degerine ulaşacak.

12’nci Kalkınma Planı Meclis’ten geçmesinin ardından Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Plan henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

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