Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Not Alın: Bu Altcoin İzleme Listesine Girmeli!

2022'deki olumsuz piyasa koşulları 1inch Network (1INCH) gibi büyüme aşamasındaki ağları kısıtladı. Ancak bu, büyümenin gerçekleşmediği veya gelecekteki beklentiler ışığında çöktüğü anlamına gelmiyor.
13:45
14 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022’deki olumsuz piyasa koşulları 1inch Network (1INCH) gibi büyüme aşamasındaki ağları kısıtladı. Ancak bu, büyümenin gerçekleşmediği veya gelecekteki beklentiler ışığında çöktüğü anlamına gelmiyor. Aslında, 1inch ile ilgili son duyurular, yatırımcıların onu izleme listelerine eklemeleri için daha fazla nedenede vurgu yapıyor.

1INCH İçin Olumlu Haber Akışı

Zincir üstü topluluklar için hepsi bir arada veri platformu Commonwealth, kısa süre önce 1inch ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Duyuruya göre, 1inch ağı Commonwealth ile entegre olarak daha fazla verimlilik ve diğer avantajlardan yararlanacak.

Duyuru, 1inch’in hala daha fazla fayda hedefleyen büyüme odaklı hamleler yaptığını doğruluyor. Blockchain’lerdeki balina hareketlerini takip eden bir platform olan WhaleStats, 1inch’in son 24 saat içinde en büyük 100 Ethereum balinası tarafından en çok kullanılan akıllı sözleşmeler arasına girdiğini bildirdi. Altcoin, AAVE ve Uniswap gibi diğer ağlarla da omuz omuza vererek listenin üst sıralarında yer aldı.

Tüm Bu Gelişmeler 1INCH’in Toparlanmasını Sağlayabilir mi?

Yukarıdaki gözlemlerin zamanlaması, 1INCH’in Kasım başından bu yana fiyat hareketi göz önüne alındığında son derece ilgi çekici duruyor. Altcoin, düşüş trendinde ve bu yazının hazırlandığı sırada neredeyse lansman fiyatından el değiştiriyor. Yazım sırasında 1INCH’in 0,4393 dolardan işlem gördüğü ve en önemlisi RSI’da aşırı satımda olduğu görülüyor.

Söz konusu gelişmeler aşırı satım bölgesinde güçlü birikimi kolaylaştırmak için yeterli olabilir. Böyle bir sonuç 1INCH için iyi bir toparlanma sağlayabilir. Şimdi de metriklerin mevcut talep seviyesi hakkında neler ortaya koyabileceğine gelin daha yakından bakalım.

1INCH için geliştirme aktivitesi Kasım ayının son haftasından bu yana düşüşte. Metrik, yazım sırasında son 4 haftanın en düşük seviyesine inmiş durumda. Bu önemli bir veri çünkü geliştirme aktivitesi piyasa duyarlılığını etkileyebilir. Yüksek bir geliştirme aktivitesi yatırımcılara güven verirken, düşük aktivite yatırımcıları şüpheye düşürerek satış baskısına neden olabilir.

Bu nedenle 1inch Network’ün düşük geliştirici aktivitesi, aşırı satım fiyatına rağmen yatırımcılar için ilham verici olmayabilir. Bununla birlikte, son 24 saat içinde günlük aktif adres sayısında bir artış söz konusu. Bu durum, fiyat aşırı satıldığı için önemli bir birikim yapıldığını gösteriyor olabilir.

Ancak 1INCH’in fiyat hareketi, aktif adreslerdeki artışa rağmen yazım sırasında çok fazla yükseliş göstermeyi başaramadı. Bunun olası nedenlerinden biri, adres aktivitesinin çoğunun bireysel yatırımcılarda olmasıdır ki bu da genellikle fiyat üzerinde fazla bir güç sağlayamaz. Ne olursa olsun, olasılıkları boğalar lehine değiştirebilecek bazı veri akışı söz konusu.

En iyi adreslerin ay başından bu yana 1INCH’in biriktirdikleri görülse de bu birikim son dört günde dengelendi. Bu durum, son 24 saatte güçlü bir birikimin olmamasını açıklayabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Yatırımcıların Dikkat Kesildiği Bu Altcoin İçin Kafaları Karıştıran Veri Akışı!
Yatırımcıların Dikkat Kesildiği Bu Altcoin İçin Kafaları Karıştıran Veri Akışı!
Ethereum Balinaları Bu Altcoin’e Yeniden Göz Kırptı! İşte Fiyat İçin Yeni Olasılık!
Ethereum Balinaları Bu Altcoin’e Yeniden Göz Kırptı! İşte Fiyat İçin Yeni Olasılık!
Son Dakika! Forbes Bu Altcoin’i Tercih Etti! Fiyat Yükseliyor! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Forbes Bu Altcoin’i Tercih Etti! Fiyat Yükseliyor! İşte Ayrıntılar!
Sonunda! Terra Classic’ten (LUNC) Beklenen Haber Geldi: Dönüm Noktası Olacak!
Sonunda! Terra Classic’ten (LUNC) Beklenen Haber Geldi: Dönüm Noktası Olacak!
Dikkat! Açıklandı! Yapay Zekadan Solana İçin Yıl Sonu Fiyat Tahmini! İşte Çarpıcı Rapor!
Dikkat! Açıklandı! Yapay Zekadan Solana İçin Yıl Sonu Fiyat Tahmini! İşte Çarpıcı Rapor!
Gözler Yılın Son Toplantısında! Bitcoin ve Altcoin’ler Çıkacak Kararı Bekliyor!
Gözler Yılın Son Toplantısında! Bitcoin ve Altcoin’ler Çıkacak Kararı Bekliyor!
Önce Dogecoin Şimdi de O! Cardano Kurucusu Yönünü Bu Altcoin’e Çevirdi!
Önce Dogecoin Şimdi de O! Cardano Kurucusu Yönünü Bu Altcoin’e Çevirdi!
Ünlü Ekonomist Bu Altcoin’e İşaret Etti: Vahşi Bir Hareket Geliyor!
Ünlü Ekonomist Bu Altcoin’e İşaret Etti: Vahşi Bir Hareket Geliyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022