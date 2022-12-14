2022'deki olumsuz piyasa koşulları 1inch Network (1INCH) gibi büyüme aşamasındaki ağları kısıtladı. Ancak bu, büyümenin gerçekleşmediği veya gelecekteki beklentiler ışığında çöktüğü anlamına gelmiyor.

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2022’deki olumsuz piyasa koşulları 1inch Network (1INCH) gibi büyüme aşamasındaki ağları kısıtladı. Ancak bu, büyümenin gerçekleşmediği veya gelecekteki beklentiler ışığında çöktüğü anlamına gelmiyor. Aslında, 1inch ile ilgili son duyurular, yatırımcıların onu izleme listelerine eklemeleri için daha fazla nedenede vurgu yapıyor.

1INCH İçin Olumlu Haber Akışı

Zincir üstü topluluklar için hepsi bir arada veri platformu Commonwealth, kısa süre önce 1inch ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Duyuruya göre, 1inch ağı Commonwealth ile entegre olarak daha fazla verimlilik ve diğer avantajlardan yararlanacak.

Duyuru, 1inch’in hala daha fazla fayda hedefleyen büyüme odaklı hamleler yaptığını doğruluyor. Blockchain’lerdeki balina hareketlerini takip eden bir platform olan WhaleStats, 1inch’in son 24 saat içinde en büyük 100 Ethereum balinası tarafından en çok kullanılan akıllı sözleşmeler arasına girdiğini bildirdi. Altcoin, AAVE ve Uniswap gibi diğer ağlarla da omuz omuza vererek listenin üst sıralarında yer aldı.

Tüm Bu Gelişmeler 1INCH’in Toparlanmasını Sağlayabilir mi?

Yukarıdaki gözlemlerin zamanlaması, 1INCH’in Kasım başından bu yana fiyat hareketi göz önüne alındığında son derece ilgi çekici duruyor. Altcoin, düşüş trendinde ve bu yazının hazırlandığı sırada neredeyse lansman fiyatından el değiştiriyor. Yazım sırasında 1INCH’in 0,4393 dolardan işlem gördüğü ve en önemlisi RSI’da aşırı satımda olduğu görülüyor.

Söz konusu gelişmeler aşırı satım bölgesinde güçlü birikimi kolaylaştırmak için yeterli olabilir. Böyle bir sonuç 1INCH için iyi bir toparlanma sağlayabilir. Şimdi de metriklerin mevcut talep seviyesi hakkında neler ortaya koyabileceğine gelin daha yakından bakalım.

1INCH için geliştirme aktivitesi Kasım ayının son haftasından bu yana düşüşte. Metrik, yazım sırasında son 4 haftanın en düşük seviyesine inmiş durumda. Bu önemli bir veri çünkü geliştirme aktivitesi piyasa duyarlılığını etkileyebilir. Yüksek bir geliştirme aktivitesi yatırımcılara güven verirken, düşük aktivite yatırımcıları şüpheye düşürerek satış baskısına neden olabilir.

Bu nedenle 1inch Network’ün düşük geliştirici aktivitesi, aşırı satım fiyatına rağmen yatırımcılar için ilham verici olmayabilir. Bununla birlikte, son 24 saat içinde günlük aktif adres sayısında bir artış söz konusu. Bu durum, fiyat aşırı satıldığı için önemli bir birikim yapıldığını gösteriyor olabilir.

Ancak 1INCH’in fiyat hareketi, aktif adreslerdeki artışa rağmen yazım sırasında çok fazla yükseliş göstermeyi başaramadı. Bunun olası nedenlerinden biri, adres aktivitesinin çoğunun bireysel yatırımcılarda olmasıdır ki bu da genellikle fiyat üzerinde fazla bir güç sağlayamaz. Ne olursa olsun, olasılıkları boğalar lehine değiştirebilecek bazı veri akışı söz konusu.

En iyi adreslerin ay başından bu yana 1INCH’in biriktirdikleri görülse de bu birikim son dört günde dengelendi. Bu durum, son 24 saatte güçlü bir birikimin olmamasını açıklayabilir.