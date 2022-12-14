Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, yatırımcılar son dönemde büyük darbe alan Solana’nın (SOL) yıl sonunda hangi seviyede olacağını merak ediyor.

PricePredictions’tan SOL Tahmini!

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in neden olduğu kaos ortamından en çok etkilenen projelerden biri SOL oldu. FTX’in çöküşünden hemen önce 37 dolar seviyesinde bulunan SOL, eşi benzeri görülmemiş satış baskısı nedeniyle adeta kabusu yaşadı. Çöküşten bu yana değer kaybeden SOL, 12 dolara kadar düşerek piyasa değeri bakımından on beşinci sıraya geriledi. Ancak yatırımcılar hala SOL ile ilgilendiğinden, NFT işlemlerinde Ethereum’a rakip olmaya devam ediyor. Solana, dün ABD’den gelen düşük enflasyon verilerinden sonra %5 artmıştı. Önde gelen platformlardan PricePredictions‘daki makine öğrenimine dayalı algoritmalar, hareketli ortalama (MA), göreli güç endeksi (RSI), hareketli ortalama yakınsama ıraksaması (MACD) ve Bollinger Bantları (BB) gibi göstergeleri kullanarak yıl sonu için SOL fiyat tahminini açıkladı.

Platforma göre, Solana, 31 Aralık 2022’de 12,81 dolardan işlem görecek. SOL, an itibariyle 13.90 dolardan işlem görüyor. Bu, %7,2’lik bir düşüş anlamına geliyor. CoinMarketCap’teki kripto para topluluğu ise yıl sonunda SOL’un ortalama 15,61 dolar fiyatla işlem göreceğini tahmin ediyor. CoinMarketCap’ten edindiği verilere göre Solana’nın toplam piyasa değeri 5,04 milyar dolar. Solana, son 24 saatte %4,94 artışla ve önceki yedi günde %1,53 daha düşüşle an itibariyle 13,90 dolardan işlem görüyor. 12,65 dolar civarındaki alan bir destek seviyesi olarak görev görürken, 14 ve 16 dolar önemli bir direnç bölgesi konumunda.

SOL: Dipten Alım Fırsatı!

Kripto para piyasası, 2022’nin başından bu yana 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. S&P 500, bu yıl %21 oranında düştü. Federal Rezerv’in enflasyonla mücadele amacıyla faiz oranlarını agresif bir şekilde artırma politikası nedeneiyle, Bitcoin (BTC) başta olmak üzere tüm kripto para piyasası ağır darbe aldı. FTX krizi Bitcoin’i 15.000 dolar seviyelerine çekerken, zirvesinden yüzde 95 oranında uzak olan Solana (SOL) da FTT ile mevcut krizden en çok etkilenen kripto para oldu.

FTX’in iflası Solana’nın da ciddi anlamda değer kaybetmesine sebep oldu. Sonuç olarak SOL 15 doların altında düştü. Bu sert düzeltmenin arkasında FTX ve Alameda’nın yaptığı SOL coin satışları var. Uzmanlara göre, ayı piyasalarını incelediğimizde dipten alan yatırımcılar çoğu zaman karlı çıktı. Böyle bir ortamda Solana da, şu anda çekici görünüyor.