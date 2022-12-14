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Binance’dan O Ülkedeki Kullanıcılara Müjde! Kullanıma Sunuldu!

Binance, o ülkedeki kullanıcıların anında ödeme ve sıfır ücretle kripto para göndermesini ve almasını sağlayan Pay'i kullanıma sundu.
12:15
14 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance‘ın ABD kolu Binance US, kullanıcıların anında ödeme ve sıfır ücretle kripto para göndermesini ve almasını sağlayan Pay’i kullanıma sundu. Binance.US, Binance’te zaten var olan Pay’in en çok talep edilen özellik olduğunu iddia ediyor.

ABD’deki Kullanıcılara Binance Pay Müjdesi

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın ABD kolu Binance US, kullanıcıların anında ödeme yapmasını, sıfır işlem ücretiyle kripto para göndermesine, talep etmesine ve almasına imkan tanıyan yeni bir özellik olan Pay’i kullanıma sundu.

Bu özellik 13 Aralık’ta Binance’in ABD’ye özel yan kuruluşunun mobil uygulamasının kullanıcılarına sunuldu. Resmi bir blog gönderisine göre, “yakın gelecekte” Pay’in web sürümü de kullanıma sunulacak.

Binance Pay, Binance tarafından tasarlanan temassız, sınırsız ve güvenli kripto para ödeme teknolojisidir. Binance Pay, dünyanın öteki tarafındaki ailenize ve arkadaşlarınıza kripto para ile ödeme yapmanıza ve almanıza imkan tanır. Binance Pay, sıfır işlem ücretine sahip olmasının yanı sıra anlık işlem gerçekleştirme, talep yönetimi, işlem geçmişi, kişi senkronizasyonu ve yönlendirmeyi destekliyor. Pay, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi piyasa değeri bakımında en büyükleri dahil olmak üzere yaklaşık 150 kripto parayı destekliyor.

Binance Pay’in sahip olduğu en önemli avantaj ise mobil cihazlardan kripto para gönderip almanın basit, sınırsız ve güvenli bir yolunu sunuyor olması. Kullanıcılar, e-posta, telefon numarası, Binance ID (UID) ya da Pay ID aracılığıyla sıfır gas ücretiyle ailesine ve arkadaşlarına kripto para gönderip alabilirler.

Binance.US, Binance’de zaten var olan Pay’in en çok talep edilen özellik olduğunu iddia ederek müşterilerinden gelen önemli bir talebin karşılandığını savunuyor.

Ethereum İçin İşlem Ücretleri Sıfırlanmıştı

Bu ayın başlarında Binance.US, tüm müşteriler için spotta Ethereum alım satım ücretlerini kaldırmıştı. Bundan altı ay önce de benzer şekilde spotta Bitcoin için alım satım ücretlerini sıfırlamıştı.

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