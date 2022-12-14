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Bitcoin (BTC) yatırımcısı ABD’den gelecek verilere odaklanırken, 3 kritik metrik BTC’nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi, Zirvede!

ABD’den gelen düşük enflasyon verileri sayesinde Bitcoin (BTC), 18.000 dolara yükselmeye çalışırken, hem metriklerde hem de yatırımcı duyarlığında önemli değişiklikler meydana geliyor. “Korku ve Açgözlülük Endeksi” son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 30 puana ulaştı. Metrik, en son 8 Kasım’da 31 seviyesinde idi. Kritik metrik, yatırımcının piyasaya yönelik tavrı ve duyarlılığı konusunda somut ipuçları veriyor. Metrik, FTX krizi ve daha sonra yaşanan iflaslardan sonra 25’in altına düşerek ‘Aşırı Koku’ bölgesinde kalmıştı. Metriğin tekrar 30’a çıkması yatırımcın tekrar ‘Açgözlülük’ bölgesine doğru yol alabileceğini ima ediyor.

Bu durum, mevcut satış baskısının da azaldığının bir işareti. Metrikteki iyileşme, Bitcoin’in dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) ve beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerine olumlu tepki vermesinin ardından geliyor. Aslında veriler, Federal Rezerv’in enflasyonu kontrol altına alma çabalarının meyvelerini verdiğini ortaya koyuyor. ABD’de Kasım ayı enflasyonu %7,1’e düşerken beklenti % 7.e idi. Son aylarda, Bitcoin enflasyon ve yüksek faiz artırımları nedeniyle 20.000 doların altında işlem görmeye devam ederken, piyasaya korku hakim oldu. Ayrıca, Bitcoin‘in boğa döngüsüne başlama ihtimali, FTX’in çöküşüyle imkansız hale gelmişti.

Glassnode: İlk Sinyaller Geliyor!

Analitik şirketi Glassnode, haftalık haber bülteninin son sayısında BTC‘de kapitülasyon sürecinden birimim sürecine doğru ilk adımların atıldığını belirtti. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %70 altında. Bu durum, özellikle madenciler ve kurumsal yatırımcı için büyük sorunlar yarattı. FTX skandalı, da kapitülasyon sürecini hızlandırdı. Kriz, piyasada panik satışları tetikledi.

Önde gelen platformlardan Decentrader‘ın kurucu ortağı ve analist Philüp Swift, HOLD metriğine dikkat çekerek Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğüne inanıyor. Uzmana göre, Bitcoin mevcut seviyesinden yükselmeye devam edecek. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in mevcut para politikasından geri atması gerekiyor. Ayrıca küresel ekonomideki krizlerinde ivedi olarak çözülmesi büyük önem teşkil ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerekiyor.