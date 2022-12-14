Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Dikkat! 3 Kritik Rapor! Bitcoin’de İlk Sinyaller Geliyor! Nam Salan Analistten ‘Hazır Olun’ Mesajı!

Dikkat! 3 Kritik Rapor! Bitcoin’de İlk Sinyaller Geliyor! Nam Salan Analistten ‘Hazır Olun’ Mesajı!

Bitcoin (BTC) yatırımcısı ABD'den gelecek verilere odaklanırken, 3 kritik metrik BTC'nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor. 
16:00
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yatırımcısı ABD’den gelecek verilere odaklanırken, 3 kritik metrik BTC’nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi, Zirvede!

ABD’den gelen düşük enflasyon verileri sayesinde Bitcoin (BTC), 18.000 dolara yükselmeye çalışırken, hem metriklerde hem de yatırımcı duyarlığında önemli değişiklikler meydana geliyor. “Korku ve Açgözlülük Endeksi”  son 1 ayın en yüksek seviyesi olan 30 puana ulaştı. Metrik, en son 8 Kasım’da 31 seviyesinde idi. Kritik metrik, yatırımcının piyasaya yönelik tavrı ve duyarlılığı konusunda somut ipuçları veriyor. Metrik, FTX krizi ve daha sonra yaşanan iflaslardan sonra 25’in altına düşerek ‘Aşırı Koku’ bölgesinde kalmıştı. Metriğin tekrar 30’a çıkması yatırımcın tekrar ‘Açgözlülük’ bölgesine doğru yol alabileceğini ima ediyor.

Bu durum, mevcut satış baskısının da azaldığının bir işareti. Metrikteki iyileşme, Bitcoin’in dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) ve beklenenden daha düşük gelen enflasyon verilerine olumlu tepki vermesinin ardından geliyor. Aslında veriler, Federal Rezerv’in enflasyonu kontrol altına alma çabalarının meyvelerini verdiğini ortaya koyuyor. ABD’de Kasım ayı enflasyonu  %7,1’e düşerken beklenti % 7.e idi. Son aylarda, Bitcoin enflasyon ve yüksek faiz artırımları nedeniyle 20.000 doların altında işlem görmeye devam ederken, piyasaya korku hakim oldu. Ayrıca, Bitcoin‘in boğa döngüsüne başlama ihtimali, FTX’in çöküşüyle imkansız hale gelmişti.

Glassnode: İlk Sinyaller Geliyor!

Analitik şirketi Glassnode, haftalık haber bülteninin son sayısında BTC‘de kapitülasyon  sürecinden birimim sürecine doğru ilk adımların atıldığını belirtti. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %70 altında. Bu durum, özellikle madenciler ve kurumsal yatırımcı için büyük sorunlar yarattı.  FTX skandalı, da  kapitülasyon sürecini hızlandırdı. Kriz, piyasada panik satışları tetikledi.

Önde gelen platformlardan Decentrader‘ın kurucu ortağı ve analist Philüp Swift, HOLD metriğine dikkat çekerek Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğüne inanıyor. Uzmana göre, Bitcoin mevcut seviyesinden yükselmeye devam edecek. Uzmanlara göre, BTC’nin yeniden eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in mevcut para politikasından geri atması gerekiyor. Ayrıca küresel ekonomideki krizlerinde ivedi olarak çözülmesi büyük önem teşkil ediyor.  Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’deki gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından izlenmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Müjde! 2 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Yıl Sonundan Önce..!
Müjde! 2 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Yıl Sonundan Önce..!
Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Alcoin’ler İçin Kritik Duyuru Geldi: Düğmeye Basıldı!
Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Alcoin’ler İçin Kritik Duyuru Geldi: Düğmeye Basıldı!
Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO ve Analitik Şirketinden Kritik Binance ve Bitcoin Açıklaması Geldi!
Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO ve Analitik Şirketinden Kritik Binance ve Bitcoin Açıklaması Geldi!
Dikkat! Bitcoin’de Acı Tablo Ortaya Çıktı! Tecrübeli Analist Son Noktayı Koydu!
Dikkat! Bitcoin’de Acı Tablo Ortaya Çıktı! Tecrübeli Analist Son Noktayı Koydu!
Start Veriliyor! Bitcoin’de Beklenen O Eğilime Girilmiş Olabilir!
Start Veriliyor! Bitcoin’de Beklenen O Eğilime Girilmiş Olabilir!
Kriz Kâhini Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Kriz Kâhini Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
2021’deki Çöküşü Bilen Analist Yine Kanıt Sundu: Bitcoin Bu Seviyeye Gidecek!
2021’deki Çöküşü Bilen Analist Yine Kanıt Sundu: Bitcoin Bu Seviyeye Gidecek!
Kritik Rapor Yayımlandı! 2 Uzman Yatırımcılara Seslendi: İşte Bu Hafta Bitcoin’de Olacaklar!
Kritik Rapor Yayımlandı! 2 Uzman Yatırımcılara Seslendi: İşte Bu Hafta Bitcoin’de Olacaklar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022