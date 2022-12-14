Tron uzun yıllardır piyasanın içerisinde olan bir altcoin olarak dikkat çekiyor. Fiyatta yaşanılabilecek bu gelişme tüm yatırımcıları mutlu edebilir.

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Tron (TRX) yıllar içinde oldukça büyük bir dalgalanma yaşadı. Piyasa değeri 5 Milyar dolar olan şirket, dijital içeriklerin uygun maliyetli paylaşımı için küresel bir eğlence sistemine ev sahipliği yapmayı amaçlamakta. Tron, aracıları devre dışı bırakmak ve içerik oluşturucuların doğrudan müşterilere satış yapmasına olanak sağlamak için blok zinciri ve eşler arası (P2P) ağ teknolojisinden yararlanıyor.

Tronix veya TRX (ağların yerel para birimi), ağ kullanıcıları tarafından uygulamalarına erişmek için içerik sağlayıcılara doğrudan ödeme yapmak için kullanılır. Platformdaki TRX işlemleri tamamen ücretsiz. Sonuç olarak, içerik oluşturucuların Tron’a bir işlem ücreti ödemesi gerekmiyor.

Tron’un (TRX) Gelecek Görünümü

Şu anda TRX 0,05502$’dan işlem görüyor. Son 30 günde yaklaşık %9,70 değer kazandı ve yukarı yönlü bir trend izliyor. TRN, 2018 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,3004 dolara ulaştı.

Cryptopredictionscom’a göre, TRX gelecek yıl (2023’te) 0,08 dolara kadar çıkabilir. Ayrıca 2025 yılına kadar 0,1 dolar bariyerini aşabilir. Trading Beats’e (bir kripto tahmin sitesi) göre, TRX 2024 yılına kadar 0,1 dolar sınırını geçebilir. Birçok yatırımcı, TRX’in önümüzdeki yıllarda 1 dolar değerinde olacağına dair cesur bir tahminde bulunuyor.

TRX 1 Dolara Ulaşırsa Ne Kadar Para Kazanırsınız?

Bir HODLer olduğunuzu ve önemli bir süre boyunca beklemede kalabileceğinizi varsayalım. Bugün TRX’e 100 dolar yatırdığınızı ve önümüzdeki yıllarda 1 dolara ulaştığını varsayalım. Asıl soru şu, ne kadar para kazanırsınız?

TRX şu anda 0,05502 dolardan işlem görüyor. Bu fiyattan 1817,52 TRX token’ına (100 dolar değerinde) sahip olacaksınız. Değeri 1 dolara ulaştığında, 100 dolarlık yatırımınız 1817 dolar değerinde olacak ve bu da yaklaşık 18 kat (veya %1800) yatırım getirisi (ROI) sağlayacak.

Benzer şekilde, bugün bu fiyattan 1000 dolar değerinde TRX token satın alırsanız, 18.175 adet token’a sahip olacaksınız. TRX 1 dolara ulaşırsa potansiyel olarak 18.000 dolar kazanabilirsiniz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.