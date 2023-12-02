Kripto Paralardaki Yükseliş Aralık Ayında Sürecek Mi?

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 38.500 doların üzerinde bulunuyor ve Aralık ayı güzel başladı. Yatırımcılar için iyi haber şu ki ETF onayına yaklaşıldığına dair daha fazla dosya güncellemesi görüyoruz. Üstelik kümülatif piyasa hacmi 50 milyar doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Peki yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin Fiyatı Neden Artıyor?

Yatırımcılar için en önemli detay Binance olayını doğru biçimde sindirmek ve yorumlamaktı. Beklenen oldu ve uzlaşının ardından BTC fiyatındaki artış devam etti. Doğru pencereden bakılırsa Binance olayının SEC hariç ABD’deki diğer taraflar için 3 denetim şartıyla ortadan kaldırılması oldukça önemliydi. CZ gibi tarihi bir aktörün silinmesine neden olsa da kripto topluluğu bunun faturasını ödemekten kurtuldu.

BTC son 19 ayın en iyi aylık kapanışını yaptı ve son 24 saatte 38.999 dolara kadar yükseldi. Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz gibi kripto piyasasındaki öncü isimler Binance olayının etkilerinin uzun süre hissedilebileceğini düşünüyor.

Kripto Yükselişi Sahte Mi?

Mevcut iyimserliğin ETF onayı beklentisi ve Binance uzlaşısı ile desteklendiğinden bahsetmiştik. Nitekim veriler de bunu doğruluyor. Rezerv verileri bize Binance olayının gecikmeli de olsa piyasa tarafından doğru okunduğunu ve yükselişin geçici olmayabileceğini söylüyor.

Başlangıçta Binance borsasının Bitcoin rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinden %17 düşmüş olsa da, borsa yeniden BTC girişi görmeye başladı. İlk çıkışlardan bu yana, Binance borsasının BTC bakiyesi yüzde 1 arttı.

Buna kıyasla FTX BTC rezervleri, borsa Kasım 2022’de iflasın eşiğine geldiğinde sürekli ve hızlı bir düşüş yaşamıştı. VIP müşterilere önceden uzlaşıyı haber veren Binance borsası olası bank-run olayını engellemek için zaten gerekli tedbirleri almış görünüyor.

Binance kurucusu CZ’nin uzun süredir söylediği şey gerekirse sorunları çözmek için CEO’luk görevinden ayrılabileceği yönündeydi. Uzun süredir rezerv kanıtı konusunda atılan adımlar da kullanıcıları korumanın (olası bank-run kaynaklı kayıplar) bir yoluydu.

Elbette her şey toz pembe değil ve Binance borsasının sürece hazırlık yapması olumlu olsa da Bitcoin rezervleri 15 Mart’tan bu yana en düşük seviyede. İlerleyen süreçte yükselişin devam edip etmeyeceğini merak edenlerin bir gözü de Binance rezervlerinde olmalı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.