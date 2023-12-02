Kripto Para

4-10 Aralık: Önemli Kripto Para Gelişmeleri

Özet

  • Bu hafta ABD işsizlik, saatlik kazançlar ve istihdam verileri açıklanacak.
  • NEO ana ağ güncellemesi fiyata etki edebilir.
  • Cuma günü makro cephede gelecek verilerle volatilite artabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paralarda gelecek haftanın önemli gelişmelerini ele alıyor tahminleri paylaşıyoruz. Bitcoin fiyatı 39.000 dolar sınırına dayanmışken yatırımcılar için gündem yoğun. Peki önümüzdeki 4-10 Aralık tarihleri arasında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

İçerikler
Kripto Paralar Önemli Gelişmeler4 Aralık Pazartesi5 Aralık Salı6 Aralık Çarşamba7 Aralık Perşembe8 Aralık CumaKripto Paralara Etkisi

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada Bitcoin fiyat artışını destekleyen birçok önemli gelişme yaşandı. PCE verisi son derece olumluydu ve işsizlik haklarına başvuru beklenti dahilinde geldi. Makro cephedeki gelişmeler Altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesini sağladı. Şimdi önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göz atalım.

4 Aralık Pazartesi

  • NEO Mainnet Yükseltmesi

5 Aralık Salı

  • 17:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 50,8 Önceki: 50,6)
  • 18:00 ABD JOLTS (Önceki: 9,553M)
  • GAL Kilit Açılışı (3,12 Milyon Dolar)

6 Aralık Çarşamba

  • 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Önceki: 113K)

7 Aralık Perşembe

  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 218K)
  • HFT Kilit Açılışı (4,5 Milyon Dolar)

8 Aralık Cuma

  • 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Önceki: 0,2%)
  • 16:30 Tarım Dışı İstihdam (Önceki: 150K)
  • 16:30 İşsizlik Oranı (Önceki: %3,9)

Kripto Paralara Etkisi

NEO Coin özelinde Pazartesi yaşanacak gelişme fiyata pozitif etki edebilir. Bu tarz güncellemeler yatırımcı talebini artırabiliyor. JOLTS verisi Salı günü ABD işgücü talebindeki son durumu yansıtacak. Fed Başkanı Powell istihdam cephesinde zayıflama olması gerektiğini dün de vurguladı. Çarşamba günü gelecek ADP verisi Tarım Dışı İstihdam için öncü gösterge ve zayıflamanın devam etmesi gerekiyor.

Cuma günü makro cephede en kritik gün çünkü istihdam verileri gelecek. Burada işsizliğin beklenti altı gelmesi kripto paralarda sert satışları beraberinde getirebilir. Ortalama saatlik kazançlarsa talep enflasyonunu etkileyeceği için beklenti altı gelmeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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