4-10 Aralık: Önemli Kripto Para Gelişmeleri

Her hafta olduğu gibi bugün de kripto paralarda gelecek haftanın önemli gelişmelerini ele alıyor tahminleri paylaşıyoruz. Bitcoin fiyatı 39.000 dolar sınırına dayanmışken yatırımcılar için gündem yoğun. Peki önümüzdeki 4-10 Aralık tarihleri arasında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
Kripto Paralar Önemli Gelişmeler
Geride bırakmak üzere olduğumuz haftada Bitcoin fiyat artışını destekleyen birçok önemli gelişme yaşandı. PCE verisi son derece olumluydu ve işsizlik haklarına başvuru beklenti dahilinde geldi. Makro cephedeki gelişmeler Altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesini sağladı. Şimdi önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göz atalım.
4 Aralık Pazartesi
- NEO Mainnet Yükseltmesi
5 Aralık Salı
- 17:45 ABD Hizmet PMI (Beklenti: 50,8 Önceki: 50,6)
- 18:00 ABD JOLTS (Önceki: 9,553M)
- GAL Kilit Açılışı (3,12 Milyon Dolar)
6 Aralık Çarşamba
- 16:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam (Önceki: 113K)
7 Aralık Perşembe
- 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 218K)
- HFT Kilit Açılışı (4,5 Milyon Dolar)
8 Aralık Cuma
- 16:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Önceki: 0,2%)
- 16:30 Tarım Dışı İstihdam (Önceki: 150K)
- 16:30 İşsizlik Oranı (Önceki: %3,9)
Kripto Paralara Etkisi
NEO Coin özelinde Pazartesi yaşanacak gelişme fiyata pozitif etki edebilir. Bu tarz güncellemeler yatırımcı talebini artırabiliyor. JOLTS verisi Salı günü ABD işgücü talebindeki son durumu yansıtacak. Fed Başkanı Powell istihdam cephesinde zayıflama olması gerektiğini dün de vurguladı. Çarşamba günü gelecek ADP verisi Tarım Dışı İstihdam için öncü gösterge ve zayıflamanın devam etmesi gerekiyor.
Cuma günü makro cephede en kritik gün çünkü istihdam verileri gelecek. Burada işsizliğin beklenti altı gelmesi kripto paralarda sert satışları beraberinde getirebilir. Ortalama saatlik kazançlarsa talep enflasyonunu etkileyeceği için beklenti altı gelmeli.