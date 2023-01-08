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Bitcoin ve Kripto İçin 2023 Düşündüğünüz Gibi Olmayabilir!

2023 yılında kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?
23:00
8 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl kripto para yatırımcıları için tam anlamıyla korkunçtu. 2022 kripto için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti. Fed’in agresif faiz artışları sayısız kripto para fiyaskosu ve çok daha fazlası. Fakat yatırımcıların bir kısmı 2023 yılı için daha büyük düşüşlerin yaşanabileceğini düşünüyor. Peki kimin beklentileri gerçek olacak? 2023 kripto paralar ve Bitcoin için nasıl bir dönem olur?

Bitcoin 2023 Yorum

Her düşüş dönemi sonsuza kadar sürecek gibi geliyor. 2018 yılını hatırlayanlarınız varsa veya pandemi dönemini, her şey bitti duygusuna kapılırsınız. O günlerde yatırımcıların yaşadığı duygularla bugünler aynı, özellikle tecrübe sahibi olanlar söylemek istediğim şeyi çok daha iyi anlayacaktır. 2021 Kasım ayında 70.000 dolar sınırına dayanan Bitcoin, 2022 yılını %65 kayıpla kapattı. Kasım ayında da bugünlerin tam tersi yaşanıyordu. Büyük kalabalıklar fiyatın 100.000 bin dolara hatta daha ilerisine gideceğini söyleyip durdu. Tıpkı bugün 12.000 dolar hedefi veren kalabalıklar gibi.

Hepimizin 2023’te iyimser olmak için bazı nedenleri olduğunu biliyorum. Şahsen Bitcoin’in bu yıl yatırımcılara çok daha iyi davranacağını umuyorum. Elbette bu sis bulutu dağılırsa. Bitcoin’in 2023’te 2022’den çok daha iyi bir yıl geçirme ihtimali var fakat bir 2021 tekrarı yaşanmayacak.

Kripto Paralar 2023 Tahmin

İyimser beklentilerin temelinde Fed’in politika değişikliği umudu ve 4 yıllık döngüler yatıyor. Bitcoin‘in halving dönemlerindeki (ve aralarındaki) fiyat davranışı yatırımcılara umut veriyor. Geçmişte, Bitcoin genellikle bir sonraki halvingten (madenci ödül yarılanması) yaklaşık bir buçuk yıl sonra olduğunda dibe vururdu. Dolayısıyla, Mayıs 2024’e 18 aydan daha az bir süre kalması, bugün alım yapmayı son derece cazip kılıyor çünkü muhtemelen bir dibe ulaştık ve daha fazla risk minimum görünüyor.

Ancak daha da önemlisi, Bitcoin’in yarılanmaya kadar ne yaptığıdır. Ortalama olarak, bir sonraki yarılanma geldiğinde Bitcoin fiyatı genellikle bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin %60’ı kadardır. Eğer yine bu paterni izlerse, bu Bitcoin’in Mayıs 2024’e kadar 40.000 dolar civarında olması gerekir. Geçmişte yaşananların gelecekte tekrarı olmak zorunda değil. Ancak bu denli genç ve volatilitesi yüksek bir sektör için döngüleri göz ardı etmek imkansız. En kötü senaryoda Bitcoin’in geçmişte negatif geçirdiği yıllardan sonra ortalama %70 artış yaşadığını biliyoruz. Buna göre Bitcoin’in 2023 yılında 28.000 dolar seviyesine kadar yükselmesi gerekir. Bu durum altcoinler için %200’ü aşan kazançları beraberinde getirebilir.

Elbette tüm bunlar beklentiler. Ve beklentilerin gerçekleşmek gibi bir zorunluluğu yoktur.

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