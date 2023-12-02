Hazır Olun! Kıdemli Analistten Bitcoin’de 40.000 Dolarlık Fiyat Hedefi!

Kripto para piyasalarının yakından tanınan analisti Bitcoin‘in (BTC) her an 40.000 dolar seviyesini geçebileceğini belirtti. Analist SEC’in ve ETF olaylarının kripto piyasalarında yükselişin devam edebileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de 40.000 Dolar Hedefi!

The Flow Horse takma adıyla tanınan kripto para analisti sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarında takipçilerine Bitcoin’e olumlu baktığını çünkü mevcut koşullar altında herhangi birinin BTC satması için çok az neden bulunduğunu belirtti. Analist ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) 10 Ocak 2024 tarihine kadar spot piyasa Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) için olası onayı öncesinde Bitcoin’in yükseliş ivmesine devam edeceğine inanıyor. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Üç hafta önce 38.000-40.000 dolarlık bölgenin bir süreliğine zirvede kalacağını söylemiştim. Evet, elbette o zaman içindi. Ama şimdi sadece yükselen bir zemin gibi görünüyor. Tekrar ediyorum, 10 Ocak’tan önce kim çok satış yapıyor? 40.000 dolar yakında gelecek.

Bitcoin’de Fiyata Etkili Senaryolar

Bitcoin’de yükselişe devam etmenin diğer nedenlerinin, madencilerin ödüllerinin yarıya indirildiği Nisan 2024 halving olayı ve Federal Rezerv’in gelecek yıl olası bir oran indirimi olduğunu ve bunun genellikle BTC gibi riskli varlıklar için yukarı yönlü ivme anlamına geldiğini öne sürdü. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

ETF ve halving… Hala fiyatların gelecek yıl olması muhtemel olan eğrinin ortasında insanlar var.

Analist ayrıca SEC’in spot Bitcoin ETF fiyatlarını onaylaması durumunda fiyatların hemen artacağını da belirterek şunların altını çizdi: