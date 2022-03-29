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Analist, Kritik Seviyelere İşaret Etti: Bitcoin’deki Yükseliş İvmesi Devam Edecek mi?

Piyasadaki güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
11:15
29 Mart 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

“TechnicalRoundup” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, yeni Youtube yayınında kripto para piyasasındaki güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin‘de güçlü bir yükseliş ivmesini tetikleyebilecek kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerini İşaret Etti

Kripto para analisti, piyasadaki güncel teknik görünümü değerlendirerek kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Lider kripto para birimi Bitcoin’in 47.100 dolar fiyat seviyelerini aşmasının oldukça önemli olduğunu ifade eden analist, kısa vadede oldukça kritik bir rol oynayabilecek asıl fiyat seviyelerinin 46.000 dolar ile 48.000 dolar bandı olduğunu dile getirdi. Analist, 21 haftalık hareketli ortalama, 50 haftalık hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalama dahil olmak üzere pek çok hareketli ortalamanın bu fiyat aralığında olduğunun altını çizen analist, 46.000 dolar ile 48.000 dolar fiyat aralığının aşılması ile güçlü yükseliş hareketlerinin başlayabileceğini savundu.

46.000 dolar ile 48.000 dolar fiyat aralığının lider kripto para birimi Bitcoin adına oldukça kritik olduğunu belirten analist, bu seviyelerin aşılması durumunda güçlü bir yükseliş ivmesinin söz konusu olabileceğini ve 56.000-58.000 dolar fiyat seviyelerine varan değer artışlarının başlayabileceğini söyledi.

Bitcoin (BTC), 48.000 Dolar Fiyat Seviyelerine İğne Attı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 28 Mart’ta gün içerisinde birden fazla kez 48.000 dolar fiyat seviyelerine iğne atmasının ardından kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 47.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’in son günlerde önemli direnç seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası da güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükseliş hareketleri ile birlikte 3.400 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre, 2,24 trilyon dolara ulaştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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