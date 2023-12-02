650 Kat Artabilir, En Büyük Altcoinlerden Biri İçin İddialı Tahmin

İlk bakışta 650 kat değer artışı abartı gibi görünse de kripto para piyasalarında on binlerce kat değerlenen altcoinler gördük. Örneğin Shiba Coin 2021 başındaki fiyatının binlerce kat üzerine çıkıp Binance borsasında tarihi zirvesini görmüştü. PEPE Coin de benzer bir kazanç serisi yaşadı. Elbette bu tarz kazançlar en büyük kripto paralar için pek mümkün değil çünkü zaten milyar dolarlık piyasa değerlerine ulaşmış durumdalar.

XRP Coin Fiyat Tahmini

SEC ile giriştiği mücadele nedeniyle 2021 yılında beklenen zirvesini göremeyen XRP Coin bu süre zarfında arzının da genişlediğini gördü. Ancak tüm bunlara rağmen bazı analistler XRP Coin fiyatının parabolik ralliler görebileceğini savunuyor. Örneğin JD takma adıyla bilinen analist bunlardan biri.

Analiste göre çok yıllı aşağı yönlü trend çizgisi ve MACD göstergesi parabolik rallinin yaklaştığını gösteriyor. Ancak bu dalgalanmanın gerçekleşmesi için XRP‘nin azalan bir trend çizgisinden çıkması gerekecektir. Bu iki olayın birleşimi XRP’nin tüm tarihinde yalnızca bir kez 2017 başında gerçekleşti.

Piyasa sürülmesinin ardından Aralık 2013’te 0,0614 dolara kadar ulaşan fiyat 4 yıllık düşüş trend çizgisi oluşturdu. Mart 2017’de trend çizgisinden çıktı bu kırılma MACD göstergesinin her iki çizgisinin de 0 seviyesinin üzerine çıkmasıyla aynı zamana denk geldi. JD’nin grafiğine göre XRP kırılmanın ardından 650 kat arttı ve yine aynısı olabilir.

Ripple (XRP) Coin Yorum

Genel düşüş eğiliminin ortasında XRP Coin için JD beklenen parabolik rallinin yaklaştığını söylüyor demiştik. Eğer beklenen olursa 6 yıllık düşüş trendinden kurtulacak fiyat 650x artışa benzer başka bir parabolik ralli görebilir.

Diğer taraftan teknik analist Cryptoes’a göre grafikte fincan kulp yapısı dikkat çekiyor. Konsalidasyon dönemlerinin ardından ralli sinyali olarak görülen bu formasyon da XRP Coin fiyatının artabileceğini gösteriyor.

XRP Coin fiyatı kısa vadede 0,65 dolarlık zorlu engeli aşamadığı için 0,6 doları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bitcoin ise 38.700 dolardan alıcı buluyor. Öte yandan XRP Coin dolaşım arzı 1 milyar daha arttı. 53,8 milyarlık dolaşım arzına karşın maksimum arzın 100 milyar olduğunu söylemiştik. Eğer fiyat 10 dolar olursa XRP Coin fiyatının 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşması gerekecek. Sizce XRP Coin 10 dolar olabilir mi?

Hali hazırda BTC 757 milyar dolar piyasa değerine sahipken XRP Coin 33 milyar dolarda yani fiyatın onlarca kat değerlenmesi pek mantıklı olmayabilir.

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