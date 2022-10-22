Kripto para projelerine ve kripto para borsalarına yapılan hack saldırıları ile kayıtlara "Hacktober" olarak geçen Ekim 2022'deki hack saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

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Kripto para projelerine ve kripto para borsalarına yapılan hack saldırıları ile kayıtlara “Hacktober” olarak geçen Ekim 2022’deki hack saldırılarına bir yenisi daha eklendi. 1 milyondan fazla takipçisi bulunan dev kripto para borsalarından Gate.io‘nun resmi Twitter hesabı hack’lendi.

Kripto Para Borsasının Twitter Hesabı Hack’lendi

Sosyal medya platformu Twitter, kripto para topluluğuna ulaşmak için en etkili araç olarak hizmet ediyor. Bu nedenle Twitter, hacker’ların kripto para topluluğunu hedef aldıkları popüler sosyal medya platformlardan biri. Hacker’lar son olarak 1 milyon fazla takipçisi bulunan dev kripto para borsalarından biri olan Gate.io’nun resmi Twitter hesabını hedef aldı. Bosanın hesabını hack’lemeyi başaran hacker’lar, borsanın Twitter hesabından 1 milyondan fazla kullanıcıya sözde Tether (USDT) kampanyası yapıldığı şeklinde sahte bağlantılar paylaştı.

Kimliği belirsiz hacker’lar, Gate.io’nun Twitter hesabını ele geçirmesinin ardından borsanın biyografisinde yer alan borsa bağlantısını (gate.io) kaldırarak, resmi bağlantıyı taklit eden sahte bir web sitesine yönlendirme yaptılar. Sahte web sitesinde 500 bin USDT’nin dağıtımı yapıldığı, kullanıcıların yarım milyon dolarlık ödül havuzundan pay alabilmek için MetaMask gibi cüzdanlarını bağlamaları talep ediliyor. Bir kullanıcı cüzdanını sahte web sitesine bağladığında hacker’lara fonlarını boşaltabilmeleri için erişim hakkı vermiş oluyor.

Blockchain araştırma ve güvenlik şirketi Peckshield da kripto para borsasının resmi Twitter hesabından bir kimlik avı web sitesine yönlendirme yapıldığını ve kullanıcıların kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyararak hack saldırısını doğruladı.

Gate.io, Twitter hesabının hack’lenmesinden birkaç saat sonra hesabının kontrolünü tekrar aldı ve hacker’ların paylaştıkları ve biyografiye ekledikleri sahte bağlantıların tamamını kaldırarak etkin bir temizlik yaptı.

Kullanıcılar Dikkatli Olmalı

Uzmanlar, kripto para dolandırıcılığının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde yatırımcıların kendilerine sunulan tekliflerin doğrululuğunun teyiti için özellikle kripto para borsası gibi web sitelerinin URL’lerini kontrol etmeleri ve doğrulama yaptıktan sonra işlem yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.