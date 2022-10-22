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Analistten Sert Düşüş Uyarısı: Ethereum Tabanlı Bu Altcoin Tehlike Saçıyor

Kripto para analisti ve trader'ı Altcoin Sherpa, yatırımcıları uyararak Ethereum (ETH) tabanlı bir oyun altcoin'inin sert şekilde düşeceği öngörüsünde bulundu.
10:00
22 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yaptığı öngörüleri bir bir gerçekleşen anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, yatırımcıları uyararak Ethereum (ETH) tabanlı bir oyun altcoin’inin sert şekilde düşeceği öngörüsünde bulundu.

Analistin Sert Düşeceği Uyarısında Bulunduğu Altcoin

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, 184 binden fazla Twitter takipçisine değiştirilemez token (NFT) oyun platformu Axie Infinity‘nin (AXS) bir kilit açma sürecinde olduğunu belirterek altcoin’in yatırımcılarının potansiyel satış baskısı konusunda uyardı. Analist, altcoin’in yüzde 65’ten fazla düşebileceği görüşünde.

Analistin işaret ettiği gibi, TokenUnlocks uygulamasına göre toplan AXS arzının yaklaşık yüzde 8’i ya da 21.5 milyon AXS’in kilidi üç gün içerisinde açılacak. Altcoin Sherpa, “Tüm kilit açma işlemleri göz önüne alındığında Axie’de 3 dolar muhtemel görünüyor. Eğer bu işin içindeyseniz dikkatli olun.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre AXS, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,36 düşüşle 8,97 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin için “İvme Kaybediyor” Uyarısı

Anonim kripto para analisti, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için de yatırımcıları uyardı. Analist, BTC’nin 19 bin dolar seviyesinin altına olan son fiyat hareketine dikkat çekerek, fiyatın bu seviyenin üzerinde daha fazla kalamayacağını düşündüğünü söyledi:

Neden birçok 2018 insanı bu fiyat hareketinden korkuyor? Çünkü bize 6 bin dolar dibini hatırlatıyor. Sıçramalar, lastik bir topu yere düşürmek gibi gittikçe zayıflıyor. İlk test en iyi testtir ve daha sonra tepkiler gittikçe zayıflar.

Altcoin Sherpa, ayrıca Bitcoin’in fiyatını yeni Layer 1 kripto altcoin projesi Aptos (APT) ile ilişkilendirerek teknik analizin yeni coin’lerde kullanışlı olmadığına dikkat çekti:

APT‘nin mevcut işlem aralığı: Bitcoin düşmeye devam edecek olursa sırada 6,80 dolar civarındaki düşük seviyeler var. Teknik analiz yeni listelenen bir kripto para için burada gerçekten değerli değil ama yine de çok fazla hacim ve volatilite var. Bence muhtemelen 7,60 dolar civarındaki bir düşüş olacak olacak. Bitcoin’in istikrarlı olması halinde bunun sert hareket edeceğini düşünüyorum.

961 milyon dolar piyasa değeri ile Aptos, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,59 düşüşle 7,42 dolardan işlem görüyor.

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