Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Fantom (FTM) ve diğer iki altcoin’de düşüş beklediğini söylerken potansiyel bir Bitcoin (BTC) çöküşü konusunda uyarıda bulundu.

Analistin Çöküş Beklediği 3 Altcoin

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, 184 binden fazla Twitter takipçisine akıllı sözleşme destekli Blockchain Fantom’un çökmekte olduğunu söyledi. Analist, “Bu korkunç görünüyor… Şu anda herhangi bir dibe vurma işareti göremiyorum.” diyerek aşağıdaki FTM grafiğini paylaştı.

Altcoin Sherpa, merkeziyetsiz türev borsası Injective Protocol‘de (INJ) de düşüş bekliyor. Analist, önemli bir satış eğilimi nedeniyle yatırımını büyük ölçüde geri çektiğini belirterek şunları söyledi:

Çoğunlukla 2,02 dolar civarındaki pozisyonumdan çıktım, zirveyi satmadım. Yeşil kutu gelirse şaşırmam, şu anda sürekli satış yiyor gibi görünüyor. Çoğu girişin 1,80 dolar bölgesinde olduğu iyi bir işlemdi.

Analistin radarındaki diğer altcoin ise merkeziyetsiz uygulama (dApp) platformu Near Protocol (NEAR). Altcoin Sherpa, NEAR‘ın mevcut fiyat direncinin zayıf olduğunu ve daha da düşebileceğini konusunda uyardı:

Bunu bir süredir kontrol etmedim, bu mevcut bölge çok şüpheli görünüyor. Fiyat burada tutunmalı ya da bana göre 2 doların ortasına/altına inecek.

Bitcoin Uyarısı: Yeni Dip Geliyor

Düşüş beklediği 3 altcoin’i sıralayan Altcoin Sherpa, Bitcoin‘in Hazirana yından beri 19 bin doların üzerinde işlem gördükten sonra düşeceği tahmininde bulundu. Analist, geçmiş fiyat modellerine dayanarak Bitcoin’in yeniden test edebileceğini düşündüğü üç düşük fiyat seviyesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

İşte her iki yönde de bazı yüksek zaman dilimi seviyeleri. Bence 16 bin dolar, 14 bin dolar ve 12 bin dolar bölgelerine odaklanmalısınız. Bu düşük seviyelere ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum ama ulaşırsa hazırlıklı olmanız gerektiğini düşünüyorum.

En büyük kripto para BTC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,54 yükselişle 19 bin 157 dolardan işlem görüyor.