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Kripto para piyasalarında yaşanan derin düşüşlerin ardından karamsar tablo devam ederken, airdrop gelişmeleriyle yatırımcılardan büyük ilgi toplayan Aptos Coin (APT) hareketli bir hafta geçirdi. Aptos’un gelişmelerinin ardından piyasaya sürülmeye hazırlanan bir diğer kripto para projesi Sui Coin (SUI), yatırımcıların airdrop konusunda yeni hedefi haline geldi.

SUI’nin Airdrop Planı

Aptos’un ardından ilgiyi üzerine toplayan Sui Coin (SUI) benzer bir performans gösterecek mi henüz bilinmiyor. Ancak kripto para projesi henüz piyasaya sürülmeden, yatırımcıların yoğun ilgisi SUI’nin resmi Discord kanalının erişiminin kesilmesine neden oldu. Bununla birlikte kısa bir zaman önce SUI’nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir açıklamaya göre, yatırımcıların ilgisini toplayan airdrop planları yalanlandı. Yapılan paylaşımda konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

Son zamanlarda SUI topluluğundaki heyecanı görmeyi seviyoruz! Ancak SUI airdropları ve token’larıyla ilgili yanlış bilgiler fark ediyoruz. SUI mevcut durumda herhangi bir yerden satın alınmıyor ve listelenmiyor. Ayrıca resmi bir airdrop planımız yok.

Bununla birlikte airdrop planlarının olmadığını yatırımcılarına duyuran kripto para projesi SUI yatırımcıların yanlış bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ve gerekli olan açıklamaların yalnızca resmi Twitter hesaplarında ve Discord kanalında duyurulacağını belirtti. Tweet üzerinden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

Hepinizle mümkün olduğunca şeffaf kalmak için elimizden geleni yapacağız. Resmi duyuruların Twitter üzerinden ve Sui Discord sunucusundan yapılacağını bilin.

Aptos Başarısı

Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para piyasalarının tüm ilgisini üstüne toplayan proje Aptos, Blockchain ekosisteminde karşılaşılan engellerin üstesinden gelmek için ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenlik temel ilkeleri doğrultusunda kullanıcılara bir Blockchain teknolojisi vaat ediyor. Piyasaya sürülmesi toplamda 4 yılı bulan proje, bir haftadan daha kısa bir sürede yüzde 130 oranını aşan bir getiri sağlamayı başardı.