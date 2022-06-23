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Bir Bakanın Bir Daha Baktığı “Dip Avcısı” Bitcoin Modelinden Kritik Sinyal!

Adaptive Capital analistlerinden Murad Mahmudov, fiyatın yaklaşık 17 bin 800 dolardan dönerek şimdilik dibe vurduğu hissinin uyandığı dönemde oldukça dikkat çekici uzun vadeli Bitcoin modelini paylaştı.
15:45
23 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Adaptive Capital analistlerinden Murad Mahmudov, kripto para piyasalarında paniğin hakim olduğu dönemde, geçmişte dipleri başarılı bir şekilde yaklayan uzun vadeli Bitcoin modelini paylaştı.

Bitcoin Fiyatına Bakmanın Yeni Yolu

Analist Murad Mahmudov’un paylaştığı çarpıcı fiyat modeli, Bitcoin‘i ABD’nin M3 Arzı ve AB’nin (dolarize) M3 Para Arzı toplamına bölünmesiyle ABD doları cinsinden bir ölçütte çalışıyor. Başka bir deyişle, en geniş para arzı genişlemelerinin toplamları BTC’nin fiyat hareketine uyarlanıyor. Model, para arzı toplamlarıyla karşılaştırma yaparak Bitcoin’in fiyat hareketi hakkında daha fazla bilgi sağlıyor.

Yeni oluşturulan model, Bitcoin’in dördüncü kez büyük bir dibe vurduğunu ortaya koyuyor. BTC‘den parasal arza olan grafiğin, geçmişte mükemmel bir şekilde çalıştığı ve 2014’ten başlayarak hemen hemen her sıçramayı, tepe ve dibi başarılı bir şekilde yakaladığı görülüyor.

Yeni fiyat modeli, 2013, 2015 ve 2020’de küresel bir dip ve 2014, 2018 ve 2021’de küresel tepeler öngörmüş. Model, tepe ve diplere ek olarak, küresel tepe öncesi düşüş noktalarını da gösteriyor. Bu da Bitcoin’in son zirve noktası olan 69 bin doların üzerine çıkma konusunda şansının bulunduğu anlamına geliyor. Hepsinden önemlisi, model fiyatın 17 bin 800 – 17 bin 600 dolar seviyelerinde dibe vurmuş olabileceğini ortaya koyuyor.

Fiyat Modelleri Artık Çalışmıyor

Kripto para piyasalarının gelişim döneminde kullandığı stok akış modeli gibi bazı fiyat modelleri, Bitcoin‘in son fiyat hareketlerini yakalayamamasından dolayı artık eskisi gibi yatırımcılara tutarlı öngörüler sağlayamıyor. Bundan dolayı da artık kullanılmıyorlar.

Yakın zaman önce, en büyük altcoin Ethereum‘un yaratıcısı Vitalik Buterin, kripto para piyasalarındaki çeşitli fiyat modellerinin güncelliğini yitirmesinden dolayı fiyat takibi konusundaki endişelerini dile getirmişti.

Bitcoin için yeni sunulan fiyat modeli de çok fazla eleştiri aldı ve en kripto para paranın değerinin yüzde 70’inden fazlasını kaybetmesinin ardından piyasa genelindeki hissiyatının olumsuz olmasından dolayı kendini kanıtlama konusunun şimdilik üstesinden geldiği görülüyor.

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