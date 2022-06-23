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6 Öncü Göstergeye Göre Bitcoin (BTC) Dibin Dibinde!

En büyük kripto para Bitcoin 20 bin doların üzerine kalmak için mücadele ederken, öncü göstergeler dibin dibinin geldiğini gösteriyor.
15:15
23 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı CryptoQuant‘ın CEO’su ve kripto para analisti Ki Young Ju’ya göre, çoğu döngüsel Bitcoin göstergesi, en büyük kripto paranın en sonunda dibe vurduğunu ve düşüşün sona ereceğine dair işaretler veriyor. Analist, çoğu göstergenin dip noktalarına ulaşmasından dolayı şu anda Bitcoin’de büyük short içlem açmanın normalden çok daha riskli olduğunu iddia etti.

Öncü Göstergeler Dip Sinyali Veriyor

Ki Young Ju, gerçekleşen zarar ve kâr, MVRV oranı ve BTC madencilerinin pozisyonları gibi zincir üstü verileri kullanarak piyasanın mevcut durumunu ve mevcut fiyatlardan bir sıçrama potansiyelini saptamak için trader’lar ve yatırımcılar tarafından kullanılan altı öncü göstergeyi ele aldı.

Ju’nun dikkate aldığı ilk gösterge, tüm Bitcoin ağının zararda mı yoksa kârda mı olduğunu belirlemek için kullanılan gerçekleşmemiş zarar ve kâr arasındaki oran göstergesi. Gösterge, sıfırın üzerinde bir değer verdiğinde, ağın geneli kârda olarak kabul edilmektedir. Gösterge değeri 0’ın altına düştüğünde ise ağın geneli zararda demektir.

Geçmiş verilere bakıldığında, Bitcoin ağının NUPL’si sıfırın altına düştüğünde, en büyük kripto para hızlı bir sıçrama veya kısa bir süre sonra en azından kısa vadeli bir konsolidasyon dönemine girdiği görülüyor. Şu anda Bitcoin, 2021’deki kripto piyasası rallisinin başlangıç ​​noktası haline gelen 2019’un en düşük seviyesine doğru ilerliyor.

Analistin işaret ettiği bir diğer öncü gösterge ise Bitcoin madencilerinin elinde yoğunlaşan arz hacmini yansıtan Madenci Pozisyon Endeksi. Son zamanlarda, büyük madencilik şirketleri ve özel madenciler, giderlerini karşılamak için aylık olarak çıkardıkları BTC’lerin yüzde 100’ünden fazlasının satışını yapıyor. Madencilerin ağdaki satış faaliyetleri arttığında, Bitcoin, kapitülasyon yani teslimiyet noktasına yaklaşmış demektir. Bu, artık yükseliş yolunda bu kadar büyük bir satış baskısı ile karşı karşıya kalınmayacağı anlamına gelir.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,51 yükselişle 20 bin 586 dolardan alınıp satılıyor. BTC, 392 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasının geri kalanı karşısında yüzde 43,2’lik hakimiyet oranına sahip.

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