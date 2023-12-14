Binance’in Yasaklanmasına İlişkin İlk Ağızdan Açıklama: Son Tarih 29 Şubat 2024!

Filipin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) yakın zaman önce yaptığı bir hamleyle diğer düzenlemeye tabi olmayan kripto para borsalarının yanı sıra Binance‘e getirilecek yasağın zaman çizelgesi netleşti. SEC üyesi Kelvin Lee, katıldığı bir panelde Filipinler’de gelişen düzenleyici görünüme ve bunun kripto para yatırımcıları üzerindeki etkilerine ışık tuttu. Lee’nin açıklamaları ve Filipin SEC’in cesur adımları, küresel düzenleyicilerin kripto para piyasasına hiç olmadığı kadar odaklandıklarını gösteriyor.

Binance Yasağına İlişkin İlk Ağızdan Açıklama

Filipin SEC üyesi Kelvin Lee, katıldığı bir panelde dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e getirilecek yasağın, tavsiye kararının yayınlandığı 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren üç ay içinde geçerli hale geleceğini vurguladı. Bununla birlikte gelecek geri bildirimlere bağlı olarak bu sürenin uzatılma ihtimalinin bulunduğunu da ekledi. Lee ayrıca masasındaki ilk tavsiye süresinin sadece bir ay olduğunu ve yaşanan gelişmelere göre esnek bir yaklaşım gösterildiğini belirtti.

Lee özellikle Binance‘in daha düşük işlem ücretleri sunuyor olmasından dolayı yasaklanmaması gerektiği yönündeki eleştirilere de karşı çıktı. Ona göre düşük işlem ücretleri kripto para borsasının Filipin SEC’e kayıt yaptırmamamış olması ve Filipin düzenlemelerine uymuyor olmasıyla ilgili. Filipin SEC üyesi yatırımcılara ülkedeki kayıtsız kripto para borsalarından uzak durmaları gerektiğini hatırlatarak, kayıtlı kuruluşlarda hesap verebilirlik ve uyumluluğun söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Filipinler’deki Genel Düzenleyici Görünüm

Lee ayrıca incelenmesi konusunda halkın katılımından, geri bildirim sağlayan seçilmiş bir uzman grubuna geçildiğini belirterek ülkedeki kripto paralara ilişkin yasa çalışmalarının yavaş yavaş sonuna gelindiğini söyledi. Lee, zaten Filipin SEC merkezli bir taslak düzenlemelerine sahip olunduğunu ancak diğer düzenleyici kurumlarla herhangi bir çakışma olmaması için ek uygulama kuralları ve düzenlemeler getirmek istediklerini ifade etti.

Filipin SEC üyesi, özellikle kayıtlı kuruluşlarda yatırım yapmanın ve tüketicinin korunmasının teşvik etmenin önemini vurgulayarak, ülkede sayıları giderek artan sanal varlık hizmet sağlayıcılarıyla (VASP’ler) işbirliği yapılması çağrısında bulundu.

Düzenleyici gelişmeler, Filipin SEC’in sürekli gelişen kripto para piyasasında Filipinli yatırımcıları eğitme ve korumaya yönelik kararlılığını yansıtıyor. Filipin SEC, bu doğrultuda 29 Kasım’da Binance’in ülke içinde yasa dışı menkul kıymet sürecine karıştığını gösteren önemli bulgular tespit etmiş ve bundan dolayı harekete geçmişti. Filipin’deki düzenlemelere göre şirketlerin menkul kıymetler alanında hizmet gösterebilmesi için menkul kıymetlerin ihraç fiyatlarıyla birlikte SEC’e kayıtlı olmaları gerekiyor. Bu kural Filipinler’de faaliyet gösteren lisanslı broker’lar için de geçerli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.