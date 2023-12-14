Son Dakika: Kırmızı Alarm DeFi Kullanıcıları Dikkat, Büyük Bir Sistem Açığı Var

Kripto para yatırımcıları Aralık ayı hack dozunu muhtemelen yazı hazırlandığı sırada henüz detayları netleşmemiş bu olaydan alacak. Sushi CTO’su kendi DeFi protokollerindeki sorunla ilgili uyarı yaparken sorunun çok daha büyük olduğunu söyledi. Ayrıca yazı hazırlandığı sırada Ledger kod kütüphanesiyle ilgili de uyarılar yayınlanıyor.

Büyük DeFi Hack Olayı

Birçok kaynaktan yapılan duyuruya göre çok sayıda dApp’i etkileyen ve kötü amaçlı kod enjeksiyonuna izin veren bir zafiyet ortaya çıktı. Ledger kod kütüphanesinin yaşadığı sorundan kaynaklı popüler protokoller risk altında. Web3 konektörünün ele geçirildiği iddiası Matthewlilley (Sushi CTO’su) gibi bu alanda uzman hesaplar tarafından doğrulandı.

Sushi CTO’su Matthew Lilley şunları söyledi;

“Bir sonraki duyuruya kadar HERHANGİ bir dApp ile etkileşime girmeyin. Görünüşe göre yaygın olarak kullanılan bir web3 konektörü tehlikeye atılmış ve bu da çok sayıda dApp’yi etkileyen kötü amaçlı kodun enjekte edilmesine izin veriyor.”

Lilley, şüpheli kodun donanım cüzdanı sağlayıcısı Ledger’ın GitHub sayfasından kaynaklandığını da sözlerine ekledi. Bir X kullanıcısı Ledger’ın kütüphanesinin ele geçirildiğini yazdı. Bu aşamada Revoke dahil protokollere cüzdan bağlamanız son derece riskli olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.