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Binance’den BLUR ve Bu 5 Altcoin İçin “Yeni Ekleme” Duyurusu! İşte Detaylar

Özet

  • Binance, Blur (BLUR), Viction (VIC), Komodo (KMD), Lisk (LSK), SuperRare (RARE) ve Voxies'i (VOXEL) çapraz marjin ve izole marjine ekledi.
  • İzole marjinde BLUR/USDT ve VIC/USDT işlem pariteleri kullanıma sunuldu.
  • Çapraz marjinde ise LUR/USDT, KMD/USDT, LSK/USDT, RARE/USDT, VIC/USDT ve VOXEL/USDT işlem pariteleri kullanıma sunuldu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Dev kripto para borsası Binance kısa süre önce Blur (BLUR), Viction (VIC), Komodo (KMD), Lisk (LSK), SuperRare (RARE) ve Voxies (VOXEL) için önemli bir duyuru yaptı. Binance söz konusu altcoin’leri USDT işlem paritelerinde çapraz marjin ve izole marjine ekledi.

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Binance’den Çapraz Marjin ve İzole Marjine Yeni Ekleme YaptıBinance İzole Marjin ve Çapraz Marjin Nedir?

Binance’den Çapraz Marjin ve İzole Marjine Yeni Ekleme Yaptı

Kripto para borsası Binance, çapraz marjin ve izole marjinde yeni borç alınabilir varlıklar olarak BLUR, VIC, KMD, LSK, RARE ve VOXEL’in eklendiğini duyurdu.

Bu doğrultuda çapraz marjine LUR/USDT, KMD/USDT, LSK/USDT, RARE/USDT, VIC/USDT ve VOXEL/USDT işlem pariteleri eklendi. İzole marjine ise BLUR/USDT ve VIC/USDT işlem pariteleri eklendi.

Binance İzole Marjin ve Çapraz Marjin Nedir?

Binance’te izole marjin ve çarpraz marjin, kullanıcıların kaldıraçlı işlemler yaparken tercih edebilecekleri iki farklı marjin modunu temsil etmektedir. İzole marjin modunda kullanıcılar her bir işlem için belirli bir marjin ayırabilirler. Yani, her işlem için ayrı bir marjin belirlenir ve bu marjin, sadece o işlem için kullanılır. Diğer işlemler, bu ayrılmış marjinle ilişkilendirilmez. Bu, riski izole etmenize ve bir işlemin zarar etmesi durumunda diğer işlemleri etkilememesine olanak tanır.

Çarpraz marjin modunda ise tüm hesap bakiyesi birleştirilir ve tüm açık işlemler için kullanılır. Bu, toplam bakiyenin tüm açık pozisyonlarınızın marjini ile ilişkilendirildiği anlamına gelir. Bu modda, tek bir işlemin zarar etmesi durumunda, toplam bakiye etkilenebilir. Ancak, bu mod aynı zamanda daha fazla esneklik sağlar ve toplam marjin seviyesini optimize edilmesine olanak tanır.

Kullanıcıların hangi marjin modunu tercih edeceği, işlem tarzına, risk toleransına ve stratejisine bağlıdır. İzole marjin, riski sınırlamak ve her işlem için belirli bir marjin ayırmak isteyenler için uygun olabilir. Çarpraz marjin ise daha fazla esneklik isteyen ve toplam portföy marjini optimize etmek isteyenler için daha uygun olabilir. Ancak, her iki marjin modunu da kullanmadan önce dikkatlice araştırma yapılmalı ve risk yönetimi stratejisi belirlemelidir.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
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KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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