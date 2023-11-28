Ethereum (ETH)

Balina’nın Binance Listeli Altcoin Hamlesi Piyasayı Salladı! Milyon Dolarlık Kazanç

Özet

  • Bir balina Binance önemli miktarda Ethereum yatırdı.
  • Balinanın daha önceki işlemleri kripto para dünyasında dikkat çekti.
  • Balinanın kazancının rekor seviyelerde olduğu görülüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Hızlı ve ilgi çekici bir hareketle, önemli bir balina ya da fon Binance‘e 5 bin Ethereum yatırdı. 10 milyon dolarlık bu hamle kripto piyasasında dalgalanmalar yarattı. Bu kripto oyuncusunun son işlemlerini inceleyerek hem Binance hem de HTX’i (Huobi) etkileyen bir dizi stratejik hamlenin detaylarına bakalım.

İçerikler
Balinanın Kripto Alanındaki Yolculuğunun ŞifreleriStratejik Hamleler ve Önemli Kazançlar

Balinanın Kripto Alanındaki Yolculuğunun Şifreleri

Lookonchain verilerine göre yaklaşık 1.5 saat önce bir balina, Binance’e 5 bin ETH tutarında kayda değer bir para yatırma işlemi gerçekleştirerek mevcut kripto ortamında stratejik bir oyunun sinyalini verdi. Ancak, bu hamlenin tam kapsamını anlamak için 30 Ekim ve 12 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşen bir dizi işleme geri dönmemiz gerekiyor. Balinanın alım yaptığı ve elinden çıkardığı zaman dilimleri aşağıdaki tabloda görülüyor.

Bu dönemde, aynı balina HTX’ten (Huobi) 430 dolarlık bir işlem değeriyle 39 bin 257 ETH çekti. O dönem 16 milyon 870 bin dolara karşılık geliyordu. Bu para çekme işlemi, kripto ekosistemini önemli ölçüde etkileyecek sonraki manevralar için zemin hazırladı.

Balina ayrıca 23 Eylül ve 28 Eylül 2022 tarihleri arasında Binance’ten Ethereum bin 324 dolar iken 37 milyon dolar değerinde 28 bin 10 adet Ethereum çekti. Balinanın şu an elinde 70 milyon 400 bin dolar değerinde 35 bin ETH bulunuyor.

Stratejik Hamleler ve Önemli Kazançlar

Para çekme işleminin ardından balina, 20 Nisan 2021 ve 29 Ağustos 2022 tarihlerinde iki ayrı seferde hem Binance hem de HTX’e o dönem 47 milyon 700 bin dolara karşılık gelen 29 bin 257 ETH yatırdı. Özellikle, bu para yatırma işlemleri ETH başına bin 632 dolar gibi çok daha yüksek bir değerde gerçekleşti. Bu işlemler balina için yaklaşık 35 milyon dolarlık tahmini bir kazançla sonuçlandı.

Bu işlemler dizisi, balinanın piyasadaki dalgalanmalardan faydalanarak ve önemli kazançlar elde etmek için fırsatlardan yararlanarak stratejik becerisini ortaya koymakta. Hem Binance hem de HTX’e para yatırma tercihi, dinamik kripto ortamında potansiyel olarak riskleri azaltan ve getirileri en üst düzeye çıkaran çeşitlendirilmiş bir yaklaşımın altını çizmektedir.

Sonuç olarak, bu balinanın Binance’e yaptığı son para yatırma işlemi, kripto para birimi alanındaki stratejik manevraların altını çiziyor. Yatırımcılar bu işlemleri yakından takip ederken, kripto denizlerinin sürekli aktif olduğu ve bu çalkantılı sularda gezinenler için hem zorluklar hem de fırsatlar sunduğu gayet açık.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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