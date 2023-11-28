Kripto Para

Öngörüleri Çıkan Analistin Sert Yükseliş Beklediği 3 Altcoin

Özet

  • Analist Captain Faibik ALICE öngörüsüyle yüzde 70’lik ralliyi bildi.
  • Analist şimdi de üç altcoin için yükseliş beklediğini açıkladı.
  • Analistin artış beklediği kripto paralar MATIC, APE ve FLUX.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto analizinde güvenilir bir isim olan Captan Faibik, özellikle kama kırılmasından bu yana yaklaşık olarak yüzde 70 artış yaşayan ALICE ile ilgili olarak piyasaya değerli bilgiler sağladı. Captain Faibik önümüzdeki zaman dilimlerinde artış beklediği üç altcoin’in ismini verdi. X’teki paylaşımında kripto para birimleri MATIC, APE ve FLUX ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

İçerikler
MATIC Formasyonunun HaritalandırılmasıAPE İçin Yükseliş BeklentisiFLUX’un Potansiyelini Açığa Çıkarmak

MATIC Formasyonunun Haritalandırılması

Analist özellikle ALICE’te yükseliş beklediğini daha önce belirtmişti. Beklentisi yüzde 70 artış ile gerçekleşti.

Dikkatini kripto para birimi MATIC’e çeviren analist 4 saatlik zaman dilimi grafiğinde düşen bir kama formasyonu tespit ediyor. Bu formasyon, analiste göre bir kırılma ile teyit edilirse, kısa vadede yüzde 20’lik bir artış potansiyeline işaret edecek.

Yazıyı yazarken MATIC fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yüzde 2 gerilemeyle 0,73 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. MATIC 6 milyar 800 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

APE İçin Yükseliş Beklentisi

Altcoin’ler dünyasında, APE (Apecoin) Captan Faibik’in dikkatini çekenler arasında yer aldı. Kripto para dibe vurmuş gibi görünüyor ve önemli bir yukarı yönlü hareket için hazır. Faibik’in yükseliş görünümü, APE’nin uçuşa geçmeye hazır olduğunu ve potansiyel kazançlardan yararlanmak isteyenler için umut verici bir fırsat sunduğunu gösteriyor.

Yazıyı yazarken APE fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yüzde 4’e yakın bir gerilemeyle 1,57 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. APE’nin piyasa değeri 580 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

FLUX’un Potansiyelini Açığa Çıkarmak

Son olarak, Captan Faibik kripto para FLUX’a ışık tutuyor ve uzun bir konsolidasyon döneminin ardından düşen bir takozun onaylandığını vurguluyor. Bu teyit, FLUX önemli bir hamle için hazırlanıyor olabileceğinden potansiyel fırsatlar için kapıları açıyor. Yatırımcıların tetikte olmaları ve piyasa dinamikleri geliştikçe potansiyel kazançlardan faydalanmaları tavsiye ediliyor.

Yazıyı yazarken FLUX fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yüzde 4 artışla 0,55 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. FLUX yaklaşık olarak 189 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Sonuç olarak, Captan Faibik’in görüşleri, değişken piyasada gezinen kripto meraklıları için değerli bir rehber sağlıyor. ALICE etkileyici yükselişini sürdürürken ve MATIC, APE ve FLUX’ta fırsatlar ortaya çıkarken, karar verme sürecinde bilgili ve çevik olmak, sürekli değişen kripto ortamında kârı maksimize etmenin anahtarı olmaya devam ediyor.

You Might Also Like

2020 Yılını Andırıyor Peki Kripto Paralar İçin Sıradaki Şey Ne?

Son Dakika: Beklenen Kripto Para Raporu Yayınlandı! 2021 Boğasından Bu Yana İlk Defa

Bitcoin ve Altcoin’lerde Hafif Gerileme Sonrası Santiment’ten Fırsat Vurgusu

Bitcoin, ETH, XRP ve ADA’yı Unutun! Terra Classic (LUNC) Fiyatı Uçtu! İşte Haftaya Bomba Gibi Başlayan 3 Altcoin!

Popüler Analist Bu Altcoin İçin Net Konuştu! Daha Çok Parlayacak

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ripple (XRP) Fiyatında Belirsizlik: Altcoinde Çalkantılı Dönem!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple (XRP) Fiyatında Belirsizlik: Altcoinde Çalkantılı Dönem!
RIPPLE (XRP)
28 Kasım Yorum: SOL, ADA ve DOGE Fiyat Analizi
Teknik Analiz
2024 Yılı Sonunda Bitcoin İşte Bu Sevide Olacak! Standard Chartered Analistinden Kehanet Gibi Fiyat Tahimin!
BITCOIN (BTC)
Ethereum Artar Mı? 28 Kasım XRP ve ETH Fiyat Grafiği Analizi
Teknik Analiz
Lost your password?