Öngörüleri Çıkan Analistin Sert Yükseliş Beklediği 3 Altcoin

Kripto analizinde güvenilir bir isim olan Captan Faibik, özellikle kama kırılmasından bu yana yaklaşık olarak yüzde 70 artış yaşayan ALICE ile ilgili olarak piyasaya değerli bilgiler sağladı. Captain Faibik önümüzdeki zaman dilimlerinde artış beklediği üç altcoin’in ismini verdi. X’teki paylaşımında kripto para birimleri MATIC, APE ve FLUX ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

MATIC Formasyonunun Haritalandırılması

Analist özellikle ALICE’te yükseliş beklediğini daha önce belirtmişti. Beklentisi yüzde 70 artış ile gerçekleşti.

Dikkatini kripto para birimi MATIC’e çeviren analist 4 saatlik zaman dilimi grafiğinde düşen bir kama formasyonu tespit ediyor. Bu formasyon, analiste göre bir kırılma ile teyit edilirse, kısa vadede yüzde 20’lik bir artış potansiyeline işaret edecek.

Yazıyı yazarken MATIC fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yüzde 2 gerilemeyle 0,73 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. MATIC 6 milyar 800 milyon dolarlık piyasa değerine sahip.

APE İçin Yükseliş Beklentisi

Altcoin’ler dünyasında, APE (Apecoin) Captan Faibik’in dikkatini çekenler arasında yer aldı. Kripto para dibe vurmuş gibi görünüyor ve önemli bir yukarı yönlü hareket için hazır. Faibik’in yükseliş görünümü, APE’nin uçuşa geçmeye hazır olduğunu ve potansiyel kazançlardan yararlanmak isteyenler için umut verici bir fırsat sunduğunu gösteriyor.

Yazıyı yazarken APE fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yüzde 4’e yakın bir gerilemeyle 1,57 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. APE’nin piyasa değeri 580 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

FLUX’un Potansiyelini Açığa Çıkarmak

Son olarak, Captan Faibik kripto para FLUX’a ışık tutuyor ve uzun bir konsolidasyon döneminin ardından düşen bir takozun onaylandığını vurguluyor. Bu teyit, FLUX önemli bir hamle için hazırlanıyor olabileceğinden potansiyel fırsatlar için kapıları açıyor. Yatırımcıların tetikte olmaları ve piyasa dinamikleri geliştikçe potansiyel kazançlardan faydalanmaları tavsiye ediliyor.

Yazıyı yazarken FLUX fiyatına baktığımızda kripto para biriminin yüzde 4 artışla 0,55 dolar seviyesinden işlem gördüğünü görüyoruz. FLUX yaklaşık olarak 189 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip.

Sonuç olarak, Captan Faibik’in görüşleri, değişken piyasada gezinen kripto meraklıları için değerli bir rehber sağlıyor. ALICE etkileyici yükselişini sürdürürken ve MATIC, APE ve FLUX’ta fırsatlar ortaya çıkarken, karar verme sürecinde bilgili ve çevik olmak, sürekli değişen kripto ortamında kârı maksimize etmenin anahtarı olmaya devam ediyor.