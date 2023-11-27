Son 1 Ayda 2x Yapan Bu Altcoin Yatırımcısını Heyecanlandırdı! Sırada 3 Dolar mı Var?

Terra Luna (LUNA) son üç günde önemli bir ivme yakaladı ve 0,7382 dolara geri çekilmeden önce son 24 saatte yüzde 30’un artışla 0,9 dolara kadar çıktı. Bu yükseliş canlanmasını amaçlayan stratejik bir yatırım hamlesinin ardından algoritmik stablecoin’i TeraClassicUSD’de (USTC) gözlemlenen kayda değer büyümeyle birlikte gerçekleşti. Altcoin‘in fiyatındaki bu artış aynı zamanda uzun süreli düşen kama formasyonunun direnç trend çizgisinin de kırıldığı anlamına geliyor ve güçlü bir yükseliş trendinin başlamasının öncü göstergesi olabilir.

LUNA Fiyat Analizi

LUNA‘nın fiyatı geçtiğimiz yıl boyunca hem direnç hem de destek olarak hareket eden iki dinamik trend çizgisi ile bir düşen kama formasyonunun gelişimini takiben tutarlı bir şekilde düşüş trendi içinde hareket etti. Ancak, bu formasyonun direnç trend çizgisinden olan son kırılma düşüş momentumunun artık tükenme noktasına geldiğine hatta tükenmiş olabileceğine işaret ediyor. Formasyonun üst trend çizgisinden olan birden fazla ret mumuyla karşılaştıktan sonra altcoin‘in fiyatı bu bariyeri şimdilik aşmış durumda.

Son artışla gelen kırılma Terra Classic Lab‘ın hazine stratejisinin bir parçası olarak ortalama 0,021 dolar fiyattan yaklaşık 500 bin dolar değerinde 25.6 milyon USTC satın almasının ardından stablecoin’indeki büyümenin bir sonucu gibi görünüyor.

Şu anda, LUNA’nın fiyatı 0,7382 dolardan işlem görüyor ve alıcılar fiyatı kırılan direnç çizgisinin üzerinde tutmayı başaracak olursa kanal formasyonu için belirtildiği gibi toparlanma rallisi devam edilebilir yaklaşık 2,54 doları ve 3 doları hedefleyebilir.

Bu Toparlanma Sürdürülebilir mi?

Günlük zaman dilimi grafiği incelendiğinde, kırılma mumuna bağlı uzun fitilli bir ret mumunun oluşmaya başladığı ortaya çıkıyor ki bu alıcıların fiyatı direnç çizgisinin üstünde tutmakta zorlandıklarını gösteriyor. Haber odaklı ralli ile bu kırılmanın sürdürülememesi, daha önce söz edilen yükseliş tezini geçersiz kılabilir ve potansiyel olarak satış baskısını yoğunlaştırarak fiyatı 0,55 dolara düşmesine neden olabilecek bir boğa tuzağı ile sonuçlanabilir.

Ortalama Yön Endeksi (ADX) göstergesinin eğimi şu anda yüzde 39 seviyesinde ve küçük bir geri çekilmeyi destekleyebilecek potansiyel bir tükenme noktasına işaret ediyor. Dahası günlük fiyat grafiğindeki Süper Trend göstergesindeki yeşil film, piyasadaki hakim duygunun olumlu olduğunu ifade ediyor.