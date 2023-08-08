Reddit’in topluluk altcoinler’i Moons (MOON) ve Bricks (BRICK), işlem hacmine göre en büyük merkezi kripto para borsaları arasında üst sıralarda yer alan Kraken’in yaptığı listeleme duyurusu sonrası yönlerini yukarı çevirerek büyük bir çıkış yaptılar.

MOON ve BRICK’in Fiyatı Hızla Yükseldi

Reddit’in 6.5 milyondan fazla kullanıcısı bulunan r/CryptoCurrency topluluğunun hizmet token’i MOON, son 24 saatte yüzde 47’den fazla artışla 0,42 dolara yükseldi. Veri kaynağı Coingecko’ya göre, r/Fortnite subreddit’inin hizmet token’i BRICK’in ise son 24 saatte yaklaşık yüzde 50 artışla 0,4 dolara yükseldiğini gösteriyor. Üstelik fiyat verileri yükselişin henüz durmadığına işaret ediyor.

MOON, r/CryptoCurrency alt dizinindeki yorumlar veya gönderiler için ödül olarak dağıtılan bir ERC-20 token’idir. Kullanıcılar hem MOON’ı hem BRICK’i Reddit’in Vault adı verilen Ethereum tabanlı cüzdanında saklayabiliyorlar. Yorumlarda rozetler ve GIF’ler gibi özel özelliklerin kilidini açmak ve anket oylarına etki etmek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için topluluk içinde serbestçe ticaretleri yapılabiliyor, bahşiş verilebiliyor veya harcanabiliyorlar. BRICK, r/Fortnite alt dizininde de benzer amaca hizmet ediyor.

Kraken Listeleme Sinyalini Haftalar Önce Vermişti

Kraken’in MOON ve BRICK’i listeleme kararı, kripto para borsasının destek ekibinin bir r/CryptoCurrency alt dizininde kripto para borsasının her zaman yeni token/coin listelemeye açık olduğunu ima etmesinden haftalar sonra geldi. Bu ima MOON ve BRICK‘in nihai olarak listeleneceğine dair spekülasyonları artırmış, iki altcoin’in de ya da iki altcoin’den birisinin listeleneceği beklentisinin artmasına neden olmuştu.

Kraken ve Kraken Pro kullanıcıları, şu anda spot piyasada her iki altcoin‘i de ABD doları ve Euro karşısında alıp satabiliyorlar. Dahası Moons için MOON/USD paritesinde sürekli vadeli işlemlerde de işlem gerçekleştirebilmek mümkün. Henüz sürekli vadeli işlemlerde Bricks işlemleri başlatılmış değil.