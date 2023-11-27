Teknik Analiz

Bu 3 Kripto Para Yıl Bitmeden Dipleri Görebilir

Özet

  • Üç altcoin de büyük rallilerin ardından direnç altı kapanışlar yaşadığı için dipleri hedefliyor.
  • TIA Coin fiyatı 4,3 dolara düşebilir.
  • CAKE Coin fiyatı 1,73 dolar desteğini hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Aralık ayına artık çok az bir süre kaldı ve yatırımcılar halving yılına bir adım daha yaklaşıyor. Peki beklentiler ne yönde? Ekim, Kasım ayları için yükseliş beklentisi hakimdi ve kripto paralarda yeni zirveler görmüştük. Ancak son veriler özellikle 3 kripto para için Aralık ayında yeni dipler görebileceğimizi söylüyor.

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Celestia (TIA) Fiyat TahminiArweave (AR)CAKE Coin Yorumları

Celestia (TIA) Fiyat Tahmini

10 Kasım tarihinde başlayan hızlı yükseliş etkileyiciydi ve fiyat yüzde 200’e yakın artış gösterdi. 18 Kasım günü 7,42 dolarda zirveyi gören fiyat sonrasında düşüşe geçti. Düşüş hareketinden önce RSI bunun sinyalini vermişti. Bu tarz büyük düşüşlerden önce RSI düşerken fiyat artmaya devam eder ancak sonrasında daha büyük satışlarla dibe yolculuk başlar.

TIA Coin öncü sinyalin ardından düşüşe geçti ve satıcılar devam ederse 4,3 doğru dibi derinleştirebilir. Düşüş senaryosunun geçersiz kılınması için 5,7 doların geri alınması gerekiyor. Ardından 7,3 dolar ve üzerinde zirveler görülebilir.

Arweave (AR)

AR Coin fiyatı 20 Ekim’den bu yana önemli ölçüde arttı ve 32 günde 9,3 dolara ulaştı. Yüzde 150’lik rallinin ardından gelen uzun üst fitil satıcıların devreye girdiğini gösterdi. Fitil, yatay bir direnç alanı ve uzun vadeli azalan direnç trend çizgisi tarafından oluşturulan 8,50 dolarlık direnci de doğruladı. RSI da düşüşün devamını destekliyor. Eğer düşüş sürerse 6 dolar makul bir hedef olabilir.

Düşüş tahminine rağmen 8,5 dolar direncinin aşıldığı senaryoda eğer trend çizgisi üstü kapanışlar görürsek yüzde 80 artışla 13,5 dolar ziyaret edilebilir.

CAKE Coin Yorumları

Diğer iki altcoinle benzer bir kaderi CAKE Coin yatırımcıları da yaşadı. 6 Ekim’den bu yana hızlı bir yükseliş hareketi yapan popüler altcoin 2,85 dolara ulaşarak kazancını yüzde 170’e çıkardı. 2,5 dolarlık yatay direnç alanının kaybedilmesiyle CAKE Coin için umutlar da zayıfladı. Üstelik düşüşün devamı RSI tarafından teyit edildi.

Düşüş devam ederse CAKE Coin fiyatı 1,73 ile 1,94 dolar arasında yeni dipler görebilir. Ancak diğerlerinde olduğu gibi kaybedilen direncin desteğe dönüştüğü senaryoda 2,85 dolara tekrar yükseliş mümkün hale gelecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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