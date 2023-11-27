Solana Ekosisteminde Airdrop Haberleri Peş Peşe Geliyor: Jito Network, JTO Airdrop’unu Açıkladı

Solana ağında hizmet veren staking protokolü JITO Network, kullanıcıların uzun bir zamandır beklediği airdrop duyurusunu 27 Kasım’da resmi blog sitesinden gerçekleştirdi. Jito Vakfı, platformun yerel token’ını JTO olarak tanıttı ve platformda işlem gerçekleştirmiş olan kullanıcıları için son snapshot tarihi için 25 Kasım olarak açıklandı. Peki airdrop ayrıntıları neler? Birlikte inceliyoruz.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Solana ekosisteminde hizmet veren Jito, kullanıcıların platform içinde yatırdıkları bir SOL karşılığında JitoSOL olarak adlandırılan bir token tanımlıyor. 1:1 oranında verilen bu token Solana ağının en büyük Liquid Staking Token’ı (LST) olarak biliniyor. Jito Network tarafından gerçekleştirilen airdrop duyurusunda claim tarihi ve token’ın piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir detay verilmedi.

Platformun toplam kilitli değeri yazının yazıldığı sırada 6,8 milyon Solana değerindeydi ve piyasaya sürülecek olan JTO token, platform içerisinde kullanıcıların ve yatırımcıların ağın yönetimi konusunda söz sahibi olmasını sağlayacak. DAO tarafından ekosistemde stake geliri ücretleri belirlenecek ve StakeNet programlarının parametreleri kontrol edilerek strateji güncellemeleri gerçekleştirilecek.

JTO Token Dağıtımı

Toplam 1 milyar adetten oluşan JTO arzının %59,3’lük kısmı Jito Vakfı tarafından kontrol edilecek. Ele alınan bu miktar ise şöyle dağıtılacak; platform kullanıcılarına tanımlanan airdrop ödülü için ise arzın %10’una denk gelen 100 milyon adet JTO token kullanıcıların stake miktarı, stake süresi ve ekosistemde gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden bir puan sistemi sayesinde ödüllerini claim edebilecekler.

JTO token arzının %24,3’lük kısmı Realms aracılığı ile token sahipleri tarafından doğrudan kontrol edilecek, yani kullanıcılar alım satım gibi işlemleri yapma konusunda söz hakkına sahip olacaklar. Vakfın ele aldığı son kısım olan %25’lik kısım ise bu sürecin daha iyi yönetilebilmesi ve stratejik ilişkilerin güçlenebilmesi için Jito Vakfı’na aktarılacak.

Jito Vakfı, iki bağımsız direktör Matt Shaw ve Glenn Kennedy tarafından yönetiliyor ve vakfın DAO yönetimi kripto piyasasında hizmet veren danışmanlık firması olan Webslinger tarafından ele alınacak. Token sahipleri bu süreçte vakfa atanmış denetçi ve yöneticileri görevden alma yetkisi ile vakıf üzerinde nihai kontrole sahip olacak.