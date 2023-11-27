ALTCOIN

Solana Ekosisteminde Airdrop Haberleri Peş Peşe Geliyor: Jito Network, JTO Airdrop’unu Açıkladı

Özet

  • Solana ekosisteminin en büyük stake protokolü Jito, airdrop duyurusunu gerçekleştirdi.
  • 27 Kasım'da gerçekleştirilen duyuruda toplam arzın %10'luk kısmının kullanıcılara ayrıldığı duyuruldu.
  • 25 Kasım'a kadar işlem gerçekleştiren kullanıcılar bu airdrop etkinliğinden hak kazanacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Solana ağında hizmet veren staking protokolü JITO Network, kullanıcıların uzun bir zamandır beklediği airdrop duyurusunu 27 Kasım’da resmi blog sitesinden gerçekleştirdi. Jito Vakfı, platformun yerel token’ını JTO olarak tanıttı ve platformda işlem gerçekleştirmiş olan kullanıcıları için son snapshot tarihi için 25 Kasım olarak açıklandı. Peki airdrop ayrıntıları neler? Birlikte inceliyoruz.

İçerikler
Süreç Nasıl İşleyecek?JTO Token Dağıtımı

Süreç Nasıl İşleyecek?

Solana ekosisteminde hizmet veren Jito, kullanıcıların platform içinde yatırdıkları bir SOL karşılığında JitoSOL olarak adlandırılan bir token tanımlıyor. 1:1 oranında verilen bu token Solana ağının en büyük Liquid Staking Token’ı (LST) olarak biliniyor. Jito Network tarafından gerçekleştirilen airdrop duyurusunda claim tarihi ve token’ın piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir detay verilmedi.

Platformun toplam kilitli değeri yazının yazıldığı sırada 6,8 milyon Solana değerindeydi ve piyasaya sürülecek olan JTO token, platform içerisinde kullanıcıların ve yatırımcıların ağın yönetimi konusunda söz sahibi olmasını sağlayacak. DAO tarafından ekosistemde stake geliri ücretleri belirlenecek ve StakeNet programlarının parametreleri kontrol edilerek strateji güncellemeleri gerçekleştirilecek.

JTO Token Dağıtımı

Toplam 1 milyar adetten oluşan JTO arzının %59,3’lük kısmı Jito Vakfı tarafından kontrol edilecek. Ele alınan bu miktar ise şöyle dağıtılacak; platform kullanıcılarına tanımlanan airdrop ödülü için ise arzın %10’una denk gelen 100 milyon adet JTO token kullanıcıların stake miktarı, stake süresi ve ekosistemde gerçekleştirdikleri işlemler üzerinden bir puan sistemi sayesinde ödüllerini claim edebilecekler.

JTO token arzının %24,3’lük kısmı Realms aracılığı ile token sahipleri tarafından doğrudan kontrol edilecek, yani kullanıcılar alım satım gibi işlemleri yapma konusunda söz hakkına sahip olacaklar. Vakfın ele aldığı son kısım olan %25’lik kısım ise bu sürecin daha iyi yönetilebilmesi ve stratejik ilişkilerin güçlenebilmesi için Jito Vakfı’na aktarılacak.

Jito Vakfı, iki bağımsız direktör Matt Shaw ve Glenn Kennedy tarafından yönetiliyor ve vakfın DAO yönetimi kripto piyasasında hizmet veren danışmanlık firması olan Webslinger tarafından ele alınacak. Token sahipleri bu süreçte vakfa atanmış denetçi ve yöneticileri görevden alma yetkisi ile vakıf üzerinde nihai kontrole sahip olacak.

You Might Also Like

Güncel Altcoin Analizi: BNB ve MATIC Grafiğinde Dikkat Çeken Kırılımlar

Güncel Altcoin Analizi: LUNC ve AVAX İçin Takip Edilmesi Gereken Önemli Seviyeler Neler?

Polkadot ve Ocean Protocol’de Son Durumu Değerlendiren Analistten Bu Altcoin İçin Kırmızı Alarm!

Karar Zamanı! “Altcoin Kralı İçin Vakit Daralıyor” Diyen Uzmandan Uyarı: Yatırımcılar Dikkatli Olmalı!

Altcoin İçin Heyecanı Tavan Yaptıran Açıklama: Mastercard Entegrasyonu Geliyor!

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Alperen Turgan
By Alperen Turgan
Follow:
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
Bir Önceki Yazı 2020 Yılını Andırıyor Peki Kripto Paralar İçin Sıradaki Şey Ne?
Bir Sonraki Yazı Güncel Altcoin Analizi: BNB ve MATIC Grafiğinde Dikkat Çeken Kırılımlar
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güncel Altcoin Analizi: BNB ve MATIC Grafiğinde Dikkat Çeken Kırılımlar
ALTCOIN
2020 Yılını Andırıyor Peki Kripto Paralar İçin Sıradaki Şey Ne?
Kripto Para
Güncel Altcoin Analizi: LUNC ve AVAX İçin Takip Edilmesi Gereken Önemli Seviyeler Neler?
ALTCOIN
Kripto Madencilik Şirketi Hive’den Dikkat Çeken Adım: Süreçte Öne Çıkan Başlıklar
Madencilik
Lost your password?