Madencilik

Kripto Madencilik Şirketi Hive’den Dikkat Çeken Adım: Süreçte Öne Çıkan Başlıklar

Özet

  • Madencilik şirket Hive, önemli bir adım atarak dikkat çekti.
  • Buna göre şirket, İsveç'te bir veri merkezi satın aldı.
  • Satın alınan mülkün daha önce AB projesinde yer alması ise takdir topladı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Kripto para piyasasında yaşanan yükselişin ardından güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre kripto para madencilik şirketi Hive Digital Technologies, İsveç’in Boden kentinde yeni bir mülk ve veri merkezi satın aldığını ve şirketin küresel varlığını genişletme planlarını kamuoyuna açıkladı. 27 Kasım’da yapılan açıklamaya göre daha önce Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 projesine yönelik inşa edilen bir veri merkezinin mülkiyetini devraldığını bildirdi.

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Şirket Yöneticisinden Yeşil Enerji VurgusuHive’den Dikkat Çeken Adımlar

Şirket Yöneticisinden Yeşil Enerji Vurgusu

Hive Digital Technologies, satın alınan bu mülkün İsveç’te bulunan mevcut veri merkezine yakın olduğunu ve şirket bünyesine dahil edilen tesisi daha da geliştirmeyi planladığını açıkladı. Tesisin aynı zamanda yeni nesil ASIC sunucularını barındıracağını ve Bitcoin üretiminin bu sayede artacağı bildirildi. Şirket yöneticisi Johanna Thornblad konu ile alakalı şu sözlere yer verdi:

“Yeni veri merkezi HIVE’ın bölgesel ayak izini büyütmesini sağlarken sürdürülebilir uygulamalara, çevresel sorumluluğa ve enerji verimliliğine olan bağlılığını yeni nesil yeşil enerji destekli veri merkeziyle daha da gösterecek.”

Hive; Kanada, İsveç ve İzlanda’da veri merkezi tesislerine sahip ve şirket bünyesinde bulunan altyapı sayesinde Bitcoin gibi kripto varlıklar üzerinde madencilik işlemleri için yeşil enerji kullanımını tercih ediyor. 2023 yılının başlarında Hive; yapay zeka (AI), bulut bilişim ve grafik işlem birimlerindeki finansal fırsatlara gözünü çevirmek için resmi adından “blockchain” kelimesini çıkarmıştı.

Hive’den Dikkat Çeken Adımlar

Şirket ilerleyen süreçte bünyesinde bulunan 38.000 Nvidia GPU bilgisayarı küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük bulut hizmeti sağlayıcılarına daha verimli bir yöntem olarak sunmak için kullanmayı planladığını açıkladı.

Hive CEO’su Aydın Kılıç ve Yönetim Kurulu Başkanı Frank Holmes, verdikleri bir röportajda yapay zekaya yönelmenin şirketin Bitcoin ve kripto madenciliğine olan ilgisini azaltmadığını açıkladı. Bunun aksine şirketin süreç boyunca yoğun bir şekilde bu alana dahil olduğunu ancak blockchain ve yapay zekanın kesinlikle bir arada var olabileceğini ve Web3‘ün temel direkleri olarak kalacağına dikkat çektiler.

Eylül ayında Hive, iş kanıtı (PoW) madenciliğinin önemine dikkat çekmek için Dijital Ticaret Odası’na bağlı bir topluluk olan Dijital Güç Ağı’nın (DPN) başlatılmasında yer alan madencilik şirketlerinden biri olarak sektörde öne çıkmıştı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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