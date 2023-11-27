Polkadot ve Ocean Protocol’de Son Durumu Değerlendiren Analistten Bu Altcoin İçin Kırmızı Alarm!

Öngörülerinin gerçekleşmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Rekt Capital radarına giren üç altcoin için son durumu değerlendirdi. Analist en büyük Blockchain oracle ağı Chainlink‘in (LINK) büyük bir düzeltmeyle karşı karşıya olabileceğinin altını çizerek takipçilerini uyarırken, Ocean Protocol (OCEAN) ve Polkadot (DOT) için de güncel yorumu yorumladı.

LINK’de Kritik Seviyeyi İşaretledi: 14,70 Dolar

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından LINK’in daha yükseğe çıkabilmesi için haftalık zaman diliminde 14,70 dolar seviyesinin üzerinde mum kapanışı yapması gerektiğini söyledi. Analist LINK için yaptığı uyarıda şunları söyledi:

Chainlink’in fiyatının yükselebilmesi için 2021 başındaki gibi benzer bir haftalık kapanışa ihtiyacı var. Şu anda fiyat, yakında gerçekleşecek bir sıçrama karşısında direnç görevi görebilecek kırmızı kutunun tepesini kırma mücadelesi veriyor. LINK‘in fiyatının artabilmesi için kırmızı kutunun üst kısmını geçmesi gerekiyor.

Rekt Capital ayrıca, LINK gibi makro dirence karşı gelebilecek merkeziyetsiz veri hizmeti Ocean Protocol‘e de dikkat çekti. Analist, 0,47 dolar seviyesinin üzerinde olacak aylık kapanışın OCEAN’ın yükselişini sürdürebilmesi için önünü açabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Aylık kapanış yakında gerçekleşecek ve OCEAN şu anda yüksek direnç aralığında (kırmızı) işlem görüyor. Kırmızının üzerinde aylık kapanış yükseliş anlamına geliyor. Aksi takdirde yeşil bölgeye bir düşüş olması ve son dip bölgenin yeniden test edilmesi söz konusu olacak ki bunu ve yeşil-kırmızı kutularının aralığında gerçekleşecek bir konsolidasyon takip edecektir.

Polkadot’un DOT’u İçin “Yükselişin Teyitinin Eşiğinde” Yorumu

Son olarak birlikte çalışabilirlik Blockchain’i Polkadot‘a bakan Rekt Capital, altcoin’in 5 dolar seviyesinin üzerindeki aşağı yönlü direncini sessiz sedasız kırdığı için yepyeni bir uzun vadeli yükseliş trendine girmeye oldukça yakın olduğunu söyledi. Analist DOT için yaptığı genel değerlendirme sırasında “Polkadot yeni bir makro yükseliş trendini teyit etmenin eşiğinde.” notunu düştü.