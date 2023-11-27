Bitcoin İçin Sırada Hangisi Var? Ünlü Analistten Dikkat Çeken 40.000 Dolar Vurgusu

Bitcoin fiyatı geçtiğimiz hafta 38.000 dolar seviyesinin üzerine çıktıktan sonra daha yüksek seviyeleri ulaşmayı başardı ancak o zamandan beri test edilen bir bölge boğalar ve ayılar arasında yaşanan savaşta kilit rol oynamayı başardı. Önümüzdeki süreçte Bitcoin’in düzeltme hareketi mi yoksa 40.000 dolar seviyesine yapılacak bir yolculuğa mı hazırlandığı birçok yatırımcı için merak konusu oluyor.

Bitcoin Cephesinde Neler Bekleniyor?

Aylık kapanış, Bitcoin fiyatının bir dönüm noktasında olduğu bu süreçte kısa vadeli yatırımcıları için önemli bir veri sağlıyor. Bitcoin cephesinde aşağı yönde denenmemiş likidite seviyeleri ve yukarı yönde 40.000 dolar seviyesinin cazibesi dikkat çeken bir işlem aralığı oluşmasını sağlıyor. Özellikle vadeli işlem piyasasında ne boğalar ne de ayılar BTC/USD paritesi için giderek daralan bir bölgeden çıkamadı ve bu süreçte yaşanan günlük yeni yüksek zirveler az sayıda ve kısa ömürlü oldu.

TradingView’den alınan verilere göre son haftalık kapanışta Bitcoin’in toparlanmadan önce 37.100 dolar seviyesine kadar düşmesiyle birlikte yatırımcılar tarafından emirlerin doldurulmaya başladığı görüldü. Popüler yatırımcı Skew, Bitcoin cephesinde artık fiyatın geri dönme zamanı geldiğini şu sözlerle açıkladı:

“Spot alıcılar sıçramaya öncülük etti ve sonunda vadeli işlem piyasasında alıcılar emirleri doldurmak zorunda kaldı; çoğunlukla short pozisyonlar piyasadan çıkmaya zorlandı. Şimdi AB seansı ve ABD seansına girerken spot tekliflerin olup olmadığını görmek önemli.”

Ünlü İsimden Bitcoin İçin Kritik Seviyeler

Ayrıca Skew, spot Bitcoin fiyatının hem üstünde hem de altında likidite bloklarına dikkat çekti ve 37.000 dolar ve 38.000 dolar aralığının izlenmesi gereken kilit seviyeler olduğunu açıkladı:

“37.000 doların altında çok sayıda teklif likiditesi var dolayısıyla spot alıcılar net satıcı olmaya devam ederse bu aşağıdaki limit teklifleri doldurmak için gereken ivme olacaktır. Likidite yani arz talebine gelince, bu 38.000 ila 40.000 dolar arasında kalıyor.”

Aylık kapanışa sayılı günler kala, Bitcoin yazının yazıldığı sırada bugüne kadar %7,8 artış göstererek Kasım 2023’ü geçmiş yıllara kıyasla oldukça ortalama bir hale getirdi. Blockchain veri analiz platformu CoinGlass’tan alınan veriler Kasım ayının normalde çok daha güçlü Bitcoin fiyat hareketleriyle karakterize olduğunu ve bunların hem yukarı hem de aşağı yönlü olabileceğini gösteriyor.