RIPPLE (XRP)

Altcoin İçin Heyecanı Tavan Yaptıran Açıklama: Mastercard Entegrasyonu Geliyor!

Özet

  • Ripple'ın XRP'si Xumm cüzdanının büyük bir güncellemeyle Mastercard ile entegrasyonunu içeren çeşitli yeniliklere hazırlanıyor.
  • Xumm'un ana geliştiricisi Wietse Wind, kullanıcıların ön ödemeli Mastercard logolu kartlarla entegrasyon üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
  • Ayrıca, Xumm'un Tangem NFC donanım cüzdanının piyasaya sürülmesi de bekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin

Önde gelen bir geliştiricinin ödeme devi Mastercard‘ın yaygın olarak kullandığı Xumm cüzdanı için entegrasyon imasında bulunması Ripple‘ın XRP‘sinin yatırımcılarını ve meraklılarını heyecanlandırdı. Görünüşe göre popüler altcoin ucu Mastercard’a çıkan büyük bir güncelleme için hazırlanıyor.

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XRP ve Mastercard EntegrasyonuVergilendirme Konusunda “Bir Uzmandan Yardım Alın” Tavsiyesi 

XRP ve Mastercard Entegrasyonu

XRP topluluğu için önemli bir gelişme olarak XRPL Labs‘ın arkasındaki önde elen isim ve yaygın olarak kullanılan XRP cüzdanı Xumm’un ana geliştiricisi Wietse Wind, üzerinde çalışılan büyük bir güncellemenin ipuçlarını verdi. Wind’ın açıklamasının odak noktası, Xumm ile entegre Tangem NFC donanım cüzdanının piyasaya sürülmesi. Bu donanım cüzdanı, hesap bakiyesine ve ek 50 dolarlık XRP’yi kapsayan isteğe bağlı ön ödemeli kartlar ile tam doğrulamaya gerek kalmadan siparişin önünü açıyor.

Üstelik XRP dünyasında heyecana neden olan gelişme bununla sınırlı değil. Takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren Wind, ekibin ön ödemeli Mastercard logolu kartlar ile entegrasyon gibi çığır açan bir özellik üzerinde aktif olarak çalıştıklarını açıkladı. Yakın zaman içinde piyasaya sürülmesi beklenen bu güncelleme kullanıcılara XRPL Hooks aracılığıyla özel defter limitleri ile banka kartı kullanım esnekliğinin yanı sıra kendi kendine saklama kolaylığı sunacak.

Wind’in bir takipçisinin ön ödemeli banka kartı özelliğine ilişkin muhtemel işlem ücretleri hakkındaki sorusuna verdiği yanıt, geleneksel finansal sistemlerin kripto para para dünyasıyla entegre etmenin karmaşıklığına ışık tutuyor. Wind, iş modelleri nedeniyle kredi/banka kartı ücretlerinin kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

Vergilendirme Konusunda “Bir Uzmandan Yardım Alın” Tavsiyesi 

Wind ayrıca vergi politikalarındaki yetki alanı farklılıklarına dikkat çekerek, kullanıcının vergi sonuçlarına ilişkin endişelerini ele aldı. Spesifik tavsiyelerde bulunmaktan kaçınan Wind, kullanıcıları kripto paraları çevreleyen vergilendirme konusundaki karmaşadan kaçınmaları için uzmanlardan destek almaları tavsiyesinde bulundu.

Geliştiricinin sağladığı dikkat çeken ipuçları ışığında XRP cüzdanının alacağı bu yenilikçi güncellemeyle onun geleneksel finans ve kripto para dünyasının kusursuz bir şekilde bir araya gelmesini sağlayacak gibi görünüyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin
Follow:
KTO Karatay Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Ömer, paranın geleceği olduğuna inandığı kripto para ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiği için çevrimiçi kripto medyacılığına yönelmiştir. Uzun zamandır bu sektöre dönük çalışmalar yürüten Ömer, CoinTürk'te yazarlık yapmaktadır.
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