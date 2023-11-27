Son Dakika: Beklenen Kripto Para Raporu Yayınlandı! 2021 Boğasından Bu Yana İlk Defa

Yatırımcılar için Pazartesi günleri oldukça önemli çünkü güncel hissiyatı net biçimde yansıtan rapor hep bugün açıklanıyor. Kurumsal yatırımcıların talebini ölçen CoinShares raporu BTC ve altcoin yatırım fonlarını izliyor. Bununla birlikte piyasanın güncel durumunu merak eden yatırımcılara da büyük sinyaller veriyor.

Kurumsal Kripto Raporu

Biraz önce yayınlanan rapora göre geride bıraktığımız haftada 346 milyon dolarlık giriş oldu. 9 haftadır sürekli net girişler gören kurumsal kripto fonları son yükselişin artık bir trend dönüşü olabileceğine herkesi ikna etmeye çalışıyor. Yatırımcılar aylardır süren sahte yükselişlerin ardından içinde bulunduğumuz hareketin boğa sezonu başlangıcı olduğuna ikna olamıyor.

Bitcoin girişleri 312 milyon dolardı ve 2023 yılı boyunca toplam giriş 1,5 milyar doları aştı. Ethereum geçen hafta 34 milyon dolar giriş görürken 4 haftalık giriş 103 milyon doları gördü. Raporda şunlar yazıyor;

“ABD’de spot bazlı bir ETF lansmanı beklentisiyle teşvik edilen bu giriş, 2021’in sonlarındaki boğa piyasasından bu yana görülen en büyük giriş oldu. Fiyat artışları ve girişlerin birleşimi, yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) son 1,5 yılın en yüksek seviyesi olan 45,3 milyar dolara yükseltti. Bölgesel olarak, Kanada ve Almanya toplam girişlerin %87’sini oluştururken, geçen hafta ABD’den sadece 30 milyon dolarlık giriş oldu. Giriş için ETF onayını bekleyenler geride kalmış olabilir.”

Solana girişleri yavaşladı ve 3,5 milyon dolara indi. DOT ve LINK 1 milyon doların altında girişler gördü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.