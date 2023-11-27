Kripto Para

Son Dakika: Beklenen Kripto Para Raporu Yayınlandı! 2021 Boğasından Bu Yana İlk Defa

Özet

  • Kripto varlık yatırım ürünleri geçen hafta toplam 346 milyon $'lık giriş gördü.
  • Bu art arda 9 hafta süren bu dönemdeki en büyük haftalık giriş oldu.
  • SOL Coin girişleri yavaşladı ve 3,5 milyon dolara indi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yatırımcılar için Pazartesi günleri oldukça önemli çünkü güncel hissiyatı net biçimde yansıtan rapor hep bugün açıklanıyor. Kurumsal yatırımcıların talebini ölçen CoinShares raporu BTC ve altcoin yatırım fonlarını izliyor. Bununla birlikte piyasanın güncel durumunu merak eden yatırımcılara da büyük sinyaller veriyor.

Kurumsal Kripto Raporu

Biraz önce yayınlanan rapora göre geride bıraktığımız haftada 346 milyon dolarlık giriş oldu. 9 haftadır sürekli net girişler gören kurumsal kripto fonları son yükselişin artık bir trend dönüşü olabileceğine herkesi ikna etmeye çalışıyor. Yatırımcılar aylardır süren sahte yükselişlerin ardından içinde bulunduğumuz hareketin boğa sezonu başlangıcı olduğuna ikna olamıyor.

Bitcoin girişleri 312 milyon dolardı ve 2023 yılı boyunca toplam giriş 1,5 milyar doları aştı. Ethereum geçen hafta 34 milyon dolar giriş görürken 4 haftalık giriş 103 milyon doları gördü. Raporda şunlar yazıyor;

“ABD’de spot bazlı bir ETF lansmanı beklentisiyle teşvik edilen bu giriş, 2021’in sonlarındaki boğa piyasasından bu yana görülen en büyük giriş oldu. Fiyat artışları ve girişlerin birleşimi, yönetim altındaki toplam varlıkları (AuM) son 1,5 yılın en yüksek seviyesi olan 45,3 milyar dolara yükseltti. Bölgesel olarak, Kanada ve Almanya toplam girişlerin %87’sini oluştururken, geçen hafta ABD’den sadece 30 milyon dolarlık giriş oldu. Giriş için ETF onayını bekleyenler geride kalmış olabilir.”

Solana girişleri yavaşladı ve 3,5 milyon dolara indi. DOT ve LINK 1 milyon doların altında girişler gördü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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