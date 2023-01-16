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Kripto para piyasası yeniden ivme kazanmaya başlarken, sektöre yönelik iyi haberler de gelmeye devam ediyor.

Binance, Orta Doğu’da Büyümeye Devam Ediyor!

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance, Bahreyn‘de düzenlemeye tabi bir platform başlattığını duyurdu. Geçtiğimiz aylarda, Bahreyn Merkez Bankası, Binance‘e ülkede faaliyet göstermesine izin veren ve Bahreynli müşterilerine kripto ticareti, saklama ve portföy yönetimi hizmetleri de dahil olmak üzere önemli hizmetler sunan bir lisans vermişti. Binance‘in CEO’su Changpeng Zhao yaptığı açıklamada Bahreyn Merkez Bankası’ndan da kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisansı aldıklarının müjdesini vermişti.

Söz konusu kripto varlık servis sağlayıcı lisansı, Binance‘in Orta Doğu’daki ilk düzenleyici onayı anlamına geliyor. Binance, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede büyümeye devam ediyor.