Analistler Bitcoin İçin Uyardı: Yeni Ayı Piyasası Öncekinden Daha Tehlikeli

Kripto para piyasasında yaşanan son sert düşüş analistlerin dikkatini önceki ayı piyasalarıyla yapılan karşılaştırmalara çevirdi. Blockchain içi analiz platformu CryptoQuant, mevcut ayı döngüsünün 2022’ye kıyasla daha zayıf başladığını ve ivme kaybının daha hızlı gerçekleştiğini bildirdi. Kasım ayından bu yana önemli teknik seviyelerin altına sarkan Bitcoin, kısa sürede yüksek oranlı değer kaybı yaşadı. Uzmanlara göre bu tablo yatırımcı güveninin hızla aşındığını ve piyasadaki kırılganlığın derinleştiğini gösteriyor.

Bitcoin’de Teknik Görünüm Hızla Zayıflıyor

CryptoQuant verilerine göre Bitcoin, Kasım ayında 365 günlük hareketli ortalamanın altına indikten sonra yalnızca 83 gün içinde yüzde 23 oranında değer kaybetti. Aynı dönemde 2022 yılının başındaki düşüşün yüzde 6 seviyesinde kalması, mevcut döngünün daha sert ilerlediğini ortaya koyuyor. Platform, mevcut performansın önceki ayı piyasasının başlangıcından daha olumsuz olduğunu vurguluyor.

Ekim ayı başında 126 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, “Bull Score Index” göstergesinin 80 seviyesinde bulunduğu dönemde güçlü bir yükseliş sergilemişti. Ancak 10 Ekim’de yaşanan tasfiye dalgasının ardından endeks hızla düşüşe geçti ve sıfır seviyesine geriledi. Fiyatın 71 bin dolara kadar inmesi, yapısal zayıflığın yaygınlaştığına işaret etti.

Analistler, Bitcoin’in “Traders’ On-chain Realized Price” olarak bilinen önemli destek ve direnç seviyesinden üç kez reddedildiğine dikkat çekiyor. Ayrıca fiyatın bu göstergenin alt bandının altına sarkması, boğa döneminde destek olarak çalışan alanların artık işlevini kaybettiğini gösteriyor. CryptoQuant, fiyatın 70 bin ile 60 bin dolar aralığını hedefleyebileceğini belirtiyor.

Piyasa Duyarlılığı ve Kripto Ekosistemindeki Baskı

Santiment tarafından paylaşılan veriler, son haftalardaki sert düşüşün ardından Bitcoin ve Ethereum’a yönelik algının son derece olumsuz seviyelere gerilediğini ortaya koydu. Platform, bireysel yatırımcıların yoğun karamsarlık sergilediği dönemlerin kısa vadeli toparlanma ihtimalini artırabileceğini ifade ediyor. Tarihsel veriler, piyasanın çoğu zaman perakende yatırımcı duyarlığının tersine hareket ettiğini gösteriyor.

Glassnode ise ayı piyasasının, kârlılığın yeniden dengelenmesi ve gerçekleşen zararların artmasıyla daha da sertleştiğini bildiriyor. Spot talebin zayıf kalması ve kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi, fiyat üzerindeki baskıyı artıran temel faktörler arasında yer alıyor. Aynı zamanda Fear and Greed Index’in 12 seviyesine kadar gerilemesi, piyasalarda paniğin yaygınlaştığını ortaya koyuyor.

Toplam kripto para piyasa değeri, son düşüşle birlikte yüzde 4,4 azalarak 2,53 trilyon dolara indi ve Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Asya işlemlerinde 71 bin doların altına gerileyen Bitcoin, 65 bin dolar civarındaki destek bölgesine yöneliyor. Ether’in 2.100 doların altına düşmesi ve altcoinlerin zirve seviyelerinden yüzde 80’e varan kayıplar yaşaması, piyasa genelindeki zayıflığın derinleştiğini gösteriyor.