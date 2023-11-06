  Hong Konglu Yetkililer Tokenize Varlık Genelgesi Yayınladı: İşte Ayrıntılar

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) tokenize menkul kıymetler ve diğer yatırım ürünleri ile alakalı iş gerekliliklerini belirledi. 2 Kasım’da kamuoyuna sunulan genelgede dikkat çeken ayrıntılar yer aldı. Hong Kong hükümeti kripto para piyasası ile ilgili birçok adım atmaya devam ediyor ve bu alanda hizmet veren şirketlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

SFC’den Dikkat Çeken Genelge

Hong Kong‘da tokenize edilmiş yatırım ürünlerine yönelik piyasa talebi ve blockchain teknolojisinin çeşitli faydaları ilgi odağı oldu. Buna göre SFC’nin menkul kıymetler ve vadeli işlem piyasalarının tokenize edilmesine ilişkin genelge yayınlamayı düşünmesindeki temel etkenlerden birine yönelik adım adılmış oldu.

Kamuoyuna sunulan genelgede tokenize menkul kıymetlerle ilgili faaliyetlerin düzenlenmesinde uygunluk için dört husus ele alındı. Bu hususlar; tokenizasyon düzenlemesi, proje açıklama, aracı kurumlar ve personel yeterliliği oldu. Ayrıca bu dört husus asıl ele alınan 12 noktayı genel olarak detaylandırıyor.

SFC tarafından lisans verilmiş yatırım ürünlerinin tokenize edilmesindeki asıl amaç, sektörde artan piyasa talebine ve hükümetin piyasa gelişimini kolaylaştırma isteğine bağlandı. SFC, bu ürünün tüm geçerli ürün yetkilendirme gerekliliklerini ve ilgili riskleri ele almak için ek önlemleri karşılayabileceğini göz önünde bulundurdu ve açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“SFC, şeffaf bir yaklaşım benimseyerek tokenize edilmiş SFC onaylı yatırım ürünlerinin birincil işlemlerine izin vermenin uygun olduğu görüşündedir.”

Hong Konglu Vatandaşlar Kripto Sektörüne İlgi Duymuyor

Proje gereklilikleri ile ilgili olarak projede yer alan ürün sağlayıcıları; yerleşimlerin zincir dışı mı yoksa zincir üzerinde mi gerçekleştiğini açıkça açıklamaları ve tokenlerin sahipliğini her zaman kanıtlamaları gerekecek. Son olarak SFC, sağlayıcıların tokenizasyon düzenlemesini işletmek ya da denetlemek ve mülkiyet ile ilgili yeni riskleri doğru şekilde yönetmek için ilgili tecrübe ve uzmanlığa sahip en az bir yetkin personele sahip olmasını da isteyecek.

Hong Kong yönetiminin kripto para piyasasında gerçekleştirdiği birçok adım ve ilerlemeye rağmen ülke vatandaşları kripto para piyasasına olan ilgilerini kaybetmeye devam ediyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işletme okulu tarafından yapılan bir anket araştırmasına göre ülkede büyük ses getiren 166 milyon dolarlık JPEX skandalının yatırımcıların kriptoya yatırım yapma isteğini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu. Ankete katılan 5.700 kişiden %41’i kripto varlık sahibi olmak istemiyor.