Binance’e Yönelik Çekim Kampanyası Platformda Hareketliliğe Yol Açtı

Kripto para borsası Binance’in yönetici kadrosunda bulunan ve kurucularından olan Yi He, son dönemde platformun ödeme gücüne ilişkin çıkan iddialara X platformu üzerinden yanıt verdi. Kripto para sektörünün önemli aktörlerinden olan Binance dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ve büyük bir kullanıcı kitlesine sahip bir kripto para alım-satım platformu olarak biliniyor.

Çekim Kampanyası, Rezervlerde Düşüşe Neden Oldu

Yi He, bazı topluluk üyelerinin başlattığı çekim kampanyasının ardından Binance adreslerine aktarılan varlık miktarının arttığını belirtti. On-chain verilere göre ise son haftalarda platform dışında Bitcoin hareketliliği hızlandı ve büyük miktarlarda para çekimleri yaşandı.

Blockchain analiz platformu CryptoQuant’ın verileri, geçtiğimiz hafta Binance’in rezervlerinde dalgalanma yaşandığını gösteriyor. Özellikle 29 ve 31 Ocak tarihleri arasında platforma yüksek miktarda girişler olurken, hafta başında yaklaşık 5.800 BTC’lik önemli bir çıkış kaydedildi. Bu, bir haftalık dönemin en büyük negatif net akışı olarak öne çıktı.

Toplulukta bazı arkadaşlar çekim kampanyası başlattı. Kampanya sonrası Binance adreslerindeki varlık sayısı artsa da, tüm platformlardan düzenli olarak çekim yapılmasının etkili bir stres testi olduğunu düşünüyorum. Yi He

Borsada rezervlerdeki hareketlilik devam ederken, 4 Şubat’ta 2.700 BTC’lik yeniden bir giriş yaşandı. Ancak rezervlerin toplam değeri, piyasa dalgalanmaları nedeniyle düşmeye devam etti. Yaklaşık bir hafta önce 55–56 milyar dolar bandında olan Bitcoin rezervleri, %16 azalarak 46,3 milyar dolara kadar geriledi. Bu süreçte aynı zamanda Bitcoin fiyatında da yüzde 19’luk bir azalma oldu.

Piyasa Dedikoduları ve Binance’in Yanıtı

Yönetici Yi He, kullanıcıların çekim sırasında alıcı adreslerini dikkatle kontrol etmelerini ve Binance’e güven duymayanların donanım cüzdanı tercih edebileceklerini ifade etti. Böylece olası hataların veya fon kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Herkesin çekim işlemi sırasında adresleri dikkatlice kontrol etmesini umuyorum. Zincir üzerinde fonların geri dönüşü mümkün değil. Eğer yazılım tabanlı cüzdanlar ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, donanım cüzdanlarını da değerlendirebilirsiniz. Yi He

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Binance’in geçtiğimiz ekim ayında yaşanan 20 milyar dolarlık piyasa likidasyonunun ve genel düşüşün sorumlusu olduğunu öne sürdü. İddiaya göre Binance’in yaşadığı bazı teknik aksaklıklar, hesapların dondurulması ve transfer gecikmeleri, bu düşüşte etkili oldu.

Binance, bu iddiaları reddederek hukuki bir uyarı mektubu gönderildiği iddiasının da doğru olmadığını açıkladı. Platformun eski CEO’su Changpeng Zhao ise hakkındaki suçlamaları gerçek dışı olarak nitelendirdi. Şu ana kadar herhangi bir düzenleyici kurumun resmi olarak Binance’in iflas riski olduğuna dair bir açıklaması bulunmuyor.

Piyasa Performansına Yönelik Eleştiriler

Bazı analistler, Bitcoin fiyatındaki son düşüşte Binance’in yüksek işlem hacminin de etkili olabileceğini ifade ediyor. Özellikle Ekim 2025’te yaşanan hızlı fiyat kayıplarının ardından, borsanın teknik yeterlilikleri ve şeffaflığı sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Binance ise piyasa üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu şeklindeki iddiaları açık şekilde reddetmeyi sürdürüyor.