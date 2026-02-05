Kripto Para

Trump Bağlantılı Kripto Para Projesi ABD’yi Karıştırdı: 500 Milyon Dolarlık Gizem

Özet

  • BAE bağlantılı bir grubun World Liberty Financial’a yaptığı 500 milyon dolarlık yatırım ABD Kongresi’nde soruşturma konusu oldu.
  • Ro Khanna, anlaşmanın ulusal güvenlik ve çıkar çatışması riskleri taşıdığını iddia etti.
  • Süreç teknoloji ihracatı ve kripto para piyasasıyla bağlantılı başlıkları da kapsıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Washington’da kripto para ve siyaset ekseninde yeni bir tartışma gündeme geldi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı bir grubun, Trump ailesiyle ilişkili World Liberty Financial projesine 500 milyon dolarlık yatırım yaptığı iddiası, Kongre’nin dikkatini çekti. ABD Temsilcisi Ro Khanna, anlaşmanın zamanlaması ve tarafları nedeniyle resmi bir inceleme başlattı. Soruşturma, hem ulusal güvenlik hem de olası çıkar çatışmaları açısından kritik başlıklar içeriyor.

İçindekiler
1 UAE Yatırımı ve Kongre Soruşturmasının Arka Planı
2 Ulusal Güvenlik, Teknoloji Politikası ve Binance Bağlantısı

UAE Yatırımı ve Kongre Soruşturmasının Arka Planı

16 Ocak 2025’te, Birleşik Arap Emirlikleri’nde üst düzey güvenlik yetkilileriyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grubun, World Liberty Financial’ın yüzde 49 hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığı bildirildi. Söz konusu grubun, BAE’de önemli bir konuma sahip olan Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan ile ilişkili olduğu öne sürüldü. Anlaşmanın, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görevine başlamasından yalnızca birkaç gün önce tamamlanması, Washington’da soru işaretlerine yol açtı.

Temsilciler Meclisi’nde Çin kaynaklı risklere odaklanan özel komitede görev yapan Ro Khanna, gelişmelerin ardından resmi bir soruşturma süreci başlattı. Khanna, World Liberty Financial’ın kurucu ortaklarından Zach Witkoff’a gönderdiği mektupta, ortaklık belgeleri, ödeme akışları, yönetim kurulu yazışmaları ve şirket içi mesajlaşmaların tamamını talep etti. Kongre üyeleri, anlaşmanın kimler tarafından onaylandığını, fonların hangi kanallardan aktarıldığını ve sonrasında herhangi bir kamu politikası değişikliği olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Khanna’ya göre yatırımın büyüklüğü ve siyasi takvimle örtüşmesi, şeffaflık açısından ciddi riskler barındırıyor. Trump ailesinin projeyle doğrudan bağlantılı olması, yabancı sermayenin ABD yönetimi üzerinde dolaylı etki oluşturabileceği yönündeki kaygıları artırıyor. Beyaz Saray ise söz konusu işlemi olağan bir ticari faaliyet olarak nitelendiriyor.

Ulusal Güvenlik, Teknoloji Politikası ve Binance Bağlantısı

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri, yatırımın ABD’nin teknoloji politikalarıyla aynı döneme denk gelmesi oldu. Ro Khanna, anlaşmadan kısa süre sonra ABD yönetiminin, normalde güvenlik gerekçeleriyle sınırlandırılan gelişmiş yapay zeka çiplerinin BAE’ye ihracatına onay verdiğini hatırlattı. Bu kararın, yatırım sonrası siyasi ilişkilerde yaşanan yumuşamayla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Khanna ayrıca World Liberty Financial tarafından çıkarılan USD1 adlı stabil kripto paraya da dikkat çekti. İddiaya göre, BAE bağlantılı bir grubun Binance’e yaptığı 2 milyar dolarlık yatırımda bu stabilcoin kullanıldı. Bu işlem, USD1’in küresel ölçekte yaygınlaşmasına katkı sağlarken, Trump ailesiyle ilişkili şirketin ekonomik gücünü artırdı. Kongre cephesinde, söz konusu finansal ilişkilerin piyasa dengeleri üzerinde etkili olduğu düşünülüyor.

Soruşturma kapsamında gündeme gelen bir diğer başlık ise Binance’in kurucusu Changpeng Zhao’ya verilen af oldu. Khanna, yatırım ilişkileri ile bu siyasi karar arasında dolaylı bir bağ olup olmadığının araştırılması gerektiğini savunuyor. World Liberty Financial’dan talep edilen tüm belgelerin 1 Mart 2026’ya kadar Kongre’ye teslim edilmesi istendi. Aksi durumda, daha kapsamlı bir denetim sürecinin başlatılacağı bildirildi.

