Binance Duyurdu: 21 İşlem Paritesi 6 Şubat’ta Listeden Kaldırılacak

Özet

  • Binance, düşük likidite ve hacim gerekçesiyle 21 spot işlem paritesini 6 Şubat 2026’da kaldıracak.
  • Karar piyasa kalitesini artırma hedefiyle alındı.
  • Kullanıcılar ilgili kripto paraları diğer pariteler üzerinden alıp satmaya devam edebilecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Kripto para borsası Binance, spot piyasadaki bazı işlem paritelerini platformundan kaldıracağını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre belirli işlem paritelerinde alım satım işlemleri 6 Şubat 2026 itibarıyla sonlandırılacak. Karar piyasa kalitesini koruma ve kullanıcı güvenliğini artırma hedefiyle alındı. İncelemeler sonucunda düşük likidite ve işlem hacmi gibi kriterler belirleyici oldu.

İçindekiler
1 Binance’in Listeden Kaldırma Kararının Kapsamı
2 Kullanıcılar İçin Anlamı ve Sonraki Süreç

Binance’in Listeden Kaldırma Kararının Kapsamı

Binance tarafından paylaşılan bilgilere göre spot piyasada düzenli olarak yürütülen değerlendirme süreçleri kapsamında çok sayıda işlem paritesi incelemeye alındı. Son denetimlerin ardından AUDIO/BTC, BB/FDUSD, BERA/FDUSD, EIGEN/BTC, FIDA/BTC, HEI/BTC, IOTX/ETH, KERNEL/FDUSD, MANTA/BTC, MTL/BTC, NEAR/FDUSD, PEOPLE/FDUSD, RENDER/FDUSD, RONIN/BTC, SAPIEN/BNB, SCR/BTC, S/ETH, S/FDUSD, SUSHI/BTC ve VANA/FDUSD paritelerinin listeden çıkarılmasına karar verildi.

Söz konusu işlem paritelerinde ticaret 6 Şubat 2026 tarihinde TSİ 11.00’da tamamen durdurulacak. Binance, inceleme sürecinde özellikle işlem hacmi, piyasa derinliği ve kullanıcı ilgisi gibi göstergeleri dikkate aldı. Bu kriterler platformda sürdürülebilir bir ticaret ortamı oluşturmak için temel referans noktaları olarak değerlendirildi.

Borsa düzenli denetimlerin kullanıcıları koruma amacı taşıdığını ve zayıf performans gösteren paritelerin uzun vadede piyasa istikrarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Yönetim ekibi bu yaklaşım sayesinde daha sağlıklı bir işlem altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Kullanıcılar İçin Anlamı ve Sonraki Süreç

Yapılan duyuruya göre işlem paritelerinin listeden kaldırılması ilgili kripto paraların Binance platformundan tamamen kaldırılması anlamına gelmiyor. Kullanıcılar aynı kripto paraları farklı işlem pariteleri üzerinden alım satıma devam edebilecek. Böylece yatırımcılar portföylerindeki varlıklara erişim konusunda kesinti yaşamayacak.

Öte yandan belirtilen paritelerde çalışan Spot Trading Bot hizmetleri de aynı tarih ve saatte sonlandırılacak. Binance yönetimi otomatik işlem araçlarını kullanan yatırımcıları önceden önlem almaları konusunda uyardı. Bot ayarlarının güncellenmemesi veya iptal edilmemesi halinde istenmeyen işlemler ve finansal kayıplar yaşanabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre bu tür listeden kaldırma kararları yatırımcılar açısından portföy yönetimini yeniden değerlendirme gerekliliğini ortaya koyuyor. Özellikle düşük hacimli paritelerde işlem yapan kullanıcıların likidite riskini dikkate alarak alternatif piyasalara yönelmesi önem taşıyor. Binance ise şeffaf bilgilendirme politikasıyla geçiş sürecini kontrollü şekilde yürütmeyi amaçlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

